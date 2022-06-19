İYİ Parti'nin oylarının yükselişi sürüyor! Son 1 ayda oyları yüzde 4,6 artarak yüzde 16'ya dayandı - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti'nin oylarının yükselişi sürüyor! Son 1 ayda oyları yüzde 4,6 artarak yüzde 16'ya dayandı

19.06.2022 16:35

PİAR Araştırma'nın haziran ayı seçim anketi sonuçlarında İYİ Parti'nin bir ay içinde oy oranını yüzde 4.6 yükselterek yüzde 15.5'e ulaşması dikkat çekti.

PİAR Araştırma şirketi, 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Şirket, araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDA YÜZDE 5.6 FARK

Buna göre; kararsızlar dağıtılmasının ardından AK Parti yüzde 30.4, CHP yüzde 24.8, İYİ Parti yüzde 15.5, HDP yüzde 11.2, MHP yüzde 7.8, DEVA yüzde 3.1, Zafer Partisi yüzde 2.4, BTP yüzde 1.4 oy oranına sahip oldu. Diğer partilerin aldığı oy oranı ise yüzde 3.4 olarak belirlendi.

Son anketten dikkat çeken sonuçlar! İYİ Parti'nin oy oranı bir ayda yüzde 4,6 arttı

MAYIS AYI ARAŞTIRMASI

Öte yandan aynı araştırma şirketinin bir ay önceki mayıs araştırmasına göre AK Parti yüzde 34.3, CHP yüzde 23.3, HDP yüzde 11.8, İYİ Parti yüzde 10.9, MHP yüzde 8.2, Zafer Partisi yüzde 3, DEVA yüzde 1.8, BTP yüzde 1.4 oy oranına ulaşmıştı.

Son anketten dikkat çeken sonuçlar! İYİ Parti'nin oy oranı bir ayda yüzde 4,6 arttı

EN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM AK PARTİ VE İYİ PARTİ'DE

Bu sonuçlara göre son 1 ayda Cumhur İttifakı'nda AK Parti yüzde 3.9, MHP ise yüzde 0.4 oy kaybetti. Öte yandan Millet İttifakı'nda ise CHP yüzde 1.5 oy kazanırken, İYİ Parti'de yüzde 4.6 artış yaşandı.

HDP VE ZAFER PARTİSİ'NDE DÜŞÜŞ

Ayrıca diğer partilerde ise HDP'de ve Zafer Partisi'nde yüzde 0.6 düşüş gözlemlenirken, DEVA'da 1.3 artış yaşandı.

YORUMLAR
500
TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı TBMM Yaşlıların Sorunlarını Araştırma Komisyonu toplandı

Araştırma, İYİ Parti, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'nin oylarının yükselişi sürüyor! Son 1 ayda oyları yüzde 4,6 artarak yüzde 16'ya dayandı - Son Dakika


Son Dakika
16:28 Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! 59 yaşındaki oyuncu sırrını açıkladı
16:26 2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı
16:24 Yeşil sahalara veda ediyor! İşte Arda'nın Galatasaray'daki yeni görevi
16:00 Kimi babasını, kimi çocuğunu paylaştı! Ünlüler Babalar Günü'nü bu mesajlarla kutladı...
15:57 Görevli polis, kimliğini unutan öğrencinin ilesine ulaşmak isteyince alınan cevap yürek burktu: Annemle babam vefat etti
15:45 Oyuncu Yonca Türkman 15. kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti
15:44 Yunan Göç ve İltica bakanından küstah paylaşım: "Türkiye insan hayatını korumak için daha iyi bir iş çıkarmalı"
15:38 Suriye'de bombalar patladı! Rus Hava Kuvvetleri ABD'nin üssüne saldırdı, bölgeye F-16 savaş uçakları gönderildi
14:33 Erdoğan'dan "Babalar Günü" mesajı: Ömrünü ailesinin huzuruna, mutluluğuna, refahına adayan tüm babaların Babalar Günü'nü tebrik ediyorum
14:21 Putin'in Kazak lideri Tokayev'e yönelik tehdidi sonrası İngilizler alarma geçti! "Savaşa hazırlanın" talimatı verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2022 16:48:51. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti'nin oylarının yükselişi sürüyor! Son 1 ayda oyları yüzde 4,6 artarak yüzde 16'ya dayandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement