İYİ Parti'nin oylarının yükselişi sürüyor! Son 1 ayda oyları yüzde 4,6 artarak yüzde 16'ya dayandı

PİAR Araştırma şirketi, 3-7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen, 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar genel seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti. Şirket, araştırmanın sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

AK PARTİ İLE CHP ARASINDA YÜZDE 5.6 FARK

Buna göre; kararsızlar dağıtılmasının ardından AK Parti yüzde 30.4, CHP yüzde 24.8, İYİ Parti yüzde 15.5, HDP yüzde 11.2, MHP yüzde 7.8, DEVA yüzde 3.1, Zafer Partisi yüzde 2.4, BTP yüzde 1.4 oy oranına sahip oldu. Diğer partilerin aldığı oy oranı ise yüzde 3.4 olarak belirlendi.

MAYIS AYI ARAŞTIRMASI

Öte yandan aynı araştırma şirketinin bir ay önceki mayıs araştırmasına göre AK Parti yüzde 34.3, CHP yüzde 23.3, HDP yüzde 11.8, İYİ Parti yüzde 10.9, MHP yüzde 8.2, Zafer Partisi yüzde 3, DEVA yüzde 1.8, BTP yüzde 1.4 oy oranına ulaşmıştı.

EN DİKKAT ÇEKEN DEĞİŞİM AK PARTİ VE İYİ PARTİ'DE

Bu sonuçlara göre son 1 ayda Cumhur İttifakı'nda AK Parti yüzde 3.9, MHP ise yüzde 0.4 oy kaybetti. Öte yandan Millet İttifakı'nda ise CHP yüzde 1.5 oy kazanırken, İYİ Parti'de yüzde 4.6 artış yaşandı.

HDP VE ZAFER PARTİSİ'NDE DÜŞÜŞ

Ayrıca diğer partilerde ise HDP'de ve Zafer Partisi'nde yüzde 0.6 düşüş gözlemlenirken, DEVA'da 1.3 artış yaşandı.