İYİ Parti, özel okullarla ilgili kanun teklifi hazırlıyor - Son Dakika
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Politika

İYİ Parti, özel okullarla ilgili kanun teklifi hazırlıyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yasama yılında özel okullarla ilgili kanun teklifini gündeme getireceklerini açıkladı. Dervişoğlu, eğitimde fırsat eşitliğinin kalmadığını ve devlet okullarının özelliğini yitirdiğini belirterek, temel eğitimde özel okullarla ilgili bir çıkış yapacaklarını söyledi.

12.07.2024 20:33
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, özel okullarla ilgili çalışmalarının olduğunu belirterek, yeni yasama yılında konuyla ilgili kanun teklifini gündeme getireceklerini söyledi.

Dervişoğlu, Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine Belediyesi'nde Başkan Aykut Okumuş'u makamında ziyaret etti.

Burada konuşan Dervişoğlu, gittikleri her yerde vatandaşların ilgisini, sevgisini gördüklerini belirtti.

Her yerde büyük sıkıntıların olduğunu kaydeden Dervişoğlu, " Türkiye'nin yakıcı sorunları var, çözmek zorunda olduğumuz çok büyük problemleri var. Bu problemlerin kaynağı, sebebi belli. Bu problemlerin müsebbiplerini halka şikayet etmemize gerek kalmıyor. Nereye gittiysek bu yakıcı sorunları kimler yarattıysa onları bize şikayet ediyorlar." dedi.

Ataması yapılmayan bir milyon öğretmen olduğunu ifade eden Dervişoğlu, şöyle konuştu:

"Eğitimde fırsat eşitliği diye bir şey kalmadı. Temel eğitimde, özel okula ilkokul öğrencisi için bir milyon liraya yakın para veriliyor. Yani temel eğitimde bu olur mu? Bu eşitsizlik yaşanır mı? Devlet okullarında özellikle Milli Eğitimin yapmış olduğu son düzenlemelere bakarak söylüyorum, devlet okulları, şu an bütün özelliğini yitirmiş durumda. Yarın gireceği sınavlarda nasıl eşit olabilirler? Onun için arkadaşlar çalışıyorlar. Özellikle temel eğitimde özel okullarla alakalı yakın zamanda bir çıkışımız olacak. Yeni yasama yılında onu bir kanun teklifi olarak gündeme getireceğiz."

Kaynak: AA

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