İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Bilecik\'te ziyaretlerde bulundu

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, yerel seçim çalışmaları kapsamında Bilecik'te ziyaretlerde bulundu.
Söğüt, Bozüyük ve Pazaryeri ilçelerinde esnafı ziyaret eden, vatandaşlarla bir araya gelen Vural ile beraberindekiler, ardından kent merkezindeki Atatürk Parkı'na geçti. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Vural, esnafa "hayırlı kazançlar" diledi.
Oktay Vural, gazetecilere, yurdun dört bir yanında seçim çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.
İYİ Parti olarak 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri'nde vatandaşlara alternatif oluşturduklarını belirten Vural, "İnsanları kutuplaştırarak oy avcılığı yapma dönemi, maskeli siyaset devri bitmiştir. Milletin sorunlarına, yaşadığı yöreye yönelik sıkıntılarını çözebilecek adaylara oy vermesini istiyoruz. Bu seçimler, bir kişinin belediye başkanı olması için ya da birisinin hayalini gerçekleştirmek için yapılmıyor. Bu seçimler, milletin iradesinin tespiti için yapılıyor." diye konuştu.
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