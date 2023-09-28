İYİ Parti Sözcüsü: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı - Son Dakika

İYİ Parti Sözcüsü: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

İYİ Parti Sözcüsü: Atatürk\'e hakaret eden Kuveytli yazar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı
Son Güncelleme: 28.09.2023 16:24

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu sosyal medya hesabında paylaşarak Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar Abdülaziz E. Alhajri hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını belirtti. Zorlu, ayrıca şüphelinin yurtdışında olması sebebiyle tutuklanması beklenmeden, Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılacağını da bildirdi.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti pasaportunu sosyal medya hesabında paylaşarak Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar Abdülaziz E. Alhajri hakkında, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldığını belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kuveytli yazar Abdülaziz E. Alhajri hakkında Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğunu açıklamıştı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 18 Eylül'de söz konusu kişi hakkında avukatları aracılığı ile şikayette bulunduğunu hatırlatarak, bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan verilen bilgiye göre şüpheli hakkında 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldığını belirtti. Zorlu, "Buna ek olarak şüphelinin yurtdışında olması sebebiyle tutuklanması beklenmeden, Asliye Ceza Mahkemesinde kamu davası açılacağı bilgisi de verilmiştir. Bir kez daha vurgulamak isteriz ki, Türk vatandaşlığı bizim için dolar yeşili değil, kan kırmızısıdır. Buna karşı duranlarla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İYİ Parti Sözcüsü: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti Sözcüsü: Atatürk'e hakaret eden Kuveytli yazar hakkında tutuklama kararı çıkarıldı - Son Dakika
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