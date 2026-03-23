İYİ Parti Sözcüsü Kavuncu, basın toplantısı düzenledi Açıklaması

23.03.2026 15:22
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, "Beslenme alışkanlıklarına göre bir üretim planlaması yapılması zarureti, yanı başımızda yaşanan savaştan ve savaşın getirdiği sıkıntılardan ötürü bir kez daha öne çıkmış durumda." dedi.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı.

Toplantının gündemine ilişkin parti genel merkezinde açıklamalarda bulunan Kavuncu, Katar'da düşen helikopterde şehit olan personel için başsağlığı diledi.

Kavuncu, ekonomik gelişmeler ve ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının, tereddütlü ve endişe içinde bir Ramazan Bayramı geçirilmesine neden olduğunu belirtti.

Gıda güvenliğinin toplantıda gündeme geldiğini aktaran Kavuncu, bu konuda önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Gıda güvenliğinin, gıda fiyatlarının ve olası krizlerin kontrol altına alınabilmesi için büyükşehir yasasının çıkması çok çok önemli. Beslenme alışkanlıklarına göre bir üretim planlaması yapılması zarureti, yanı başımızda yaşanan savaştan ve savaşın getirdiği sıkıntılardan ötürü bir kez daha öne çıkmış durumda."

"Nevruz, barışın, birliğin, sevginin bayramıdır"

Rusya ve İran'dan doğal gaz tedarikine yönelik devam eden anlaşmalara değinen Kavuncu, "Bu anlaşmaların bir an önce neticelenmesi ve kışa girerken Türkiye'nin bir doğal gaz sıkıntısıyla karşılaşmamasının, Orta Doğu'daki kriz de göz önüne alındığında ne kadar önemli olduğu çok net olarak önümüzde durmaktadır." ifadesini kullandı.

Buğra Kavuncu, Türkiye'nin bazı kentlerindeki Nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lehine sloganlar atıldığını kaydederek, "Adeta Türk milletinin sinir uçlarına basa basa sabrını zorlayacak bir sürecin içerisine girilmiştir. Görüntülerden tüm milletimiz huzursuz olmuştur. Nevruz, barışın, birliğin, sevginin bayramıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
