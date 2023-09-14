İYİ Parti'den Halil Konakçı açıklaması: Soruşturmada son aşamaya gelindi - Son Dakika

İYİ Parti'den Halil Konakçı açıklaması: Soruşturmada son aşamaya gelindi

Son Güncelleme: 14.09.2023 21:55

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, son dönemdeki çıkışları nedeniyle Diyanet'in soruşturma başlattığı imam Halil Konakçı'yla ilgili açıklama yaptı. Zorlu, Konakçı hakkında başlatılan soruşturmanın son aşamaya geldiğini ve disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararının da söz konusu olduğunu belirtti.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, tartışma yaratan açıklamaları nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hakkında inceleme başlatılan İmam Halil Konakçı'yla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Konakçı'ya başlatılan soruşturmanın detaylarını paylaşan Zorlu, "Artık son aşamaya gelindi. Disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararı da söz konusu" dedi.

MUSTAFA SANDAL'DAN TEPKİ

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın son dönemdeki açıklamalarıyla gündemde olan imam Halil Konakçı'nın "Şeriat istemeyenler kafirdir" sözlerine tepki gösterdiği, "Şimdi de kafir olduk öyle mi? Seni gidi şarlatan kılıklı provokatör… Hadi koçum başka kapıya, yemezler!" şeklindeki paylaşımını alıntılayan Zorlu, Konakçı hakkında başlatılan soruşturmayla ilgili son durumu paylaştı.

İYİ Parti'den Halil Konakçı açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararı da söz konusu
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu.

"DİSİPLİN CEZASININ YANI SIRA YER DEĞİŞTİRME KARARI SÖZ KONUSU"

Zorlu paylaşımında Mustafa Sandal'ı da etiketleyerek şu ifadeleri kullandı; "Kıymetli Mustafa Sandal duyarlılığınız için teşekkürler. Nerede ve kim olursa olsun bu ülkenin, Cumhuriyetin kurucu liderine ve Türk Milletinin değerlerine dil uzatamaz! Biz İYİ Parti olarak en başından bu yana konunun takipçisiyiz. Bugün tarafımıza verilen bilgiye göre söz konusu şahıs hakkında soruşturma son aşamaya geldi. Disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararı söz konusu olduğu ifade edildi.

"'PROVOKATİF AÇIKLAMALARI NEDEN ÖNLEMİYORSUNUZ?' DİYE SORDUM"

Elbette vatandaşlarımızın merak ettiği gibi şu soruyu da sordum; "Peki buna rağmen hala toplumu provoke eden açıklamalar yapılmasını neden önlemiyorsunuz?"

"Bu yaklaşımın devamı halinde çıkarma cezası verileceği" belirtildi. İYİ Parti, Cumhuriyet değerlerinin ilelebet savunucusu ve konunun takipçisi olmaya devam edecektir."

İYİ Parti'den Halil Konakçı açıklaması: Soruşturmada sona gelindi, disiplin cezasının yanı sıra yer değiştirme kararı da söz konusu

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Son Dakika Politika İYİ Parti'den Halil Konakçı açıklaması: Soruşturmada son aşamaya gelindi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Parti'den Halil Konakçı açıklaması: Soruşturmada son aşamaya gelindi - Son Dakika
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