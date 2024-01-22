İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu: Merkez Bankası Başkanı ve ailesi hakkındaki iddiaların aydınlatılması ve gereğinin yapılması gerekiyor

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara ilişkin, "Her şey içinden daha da çıkılmaz bir hal almadan gereğini yapın ve ülkemizin itibarını kurtarın. İYİ Parti olarak beklentimiz; Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara yönelik milletimizin aydınlatılması ve gereğinin yapılmasıdır" dedi.

İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Zorlu, emeklilerin 2024 yılına ekonomik zorluklarla girdiğini, enflasyon karşısında ezildiklerini belirterek, "Erdoğan'ın emeklilere ilk müjdesinin aslı budur. Rakamları eğip bükmeye, gündemi değiştirmeye çalışsalar da gerçek budur. Sayın Cumhurbaşkanının 'emekliler yılı' ilan ettiği 2024 maalesef; emeklinin maaşıyla ev kirasını, faturalarını ödeyemediği, 2'nci işte çalışmak zorunda kaldığı, yokluk ve açlıkla mücadele ettiği bir utanç yılı olarak başlamıştır" dedi.

'MİLLETİ AYDINLATAMIYORSANIZ, BAŞKAN GÖREVDE DURMASIN'

Ardından Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara değinen Zorlu, bugün yaşanılan ağır ekonomik sorunların merkezinde kurumların itibarının yerle bir edilmesinin yattığını söyledi. Zorlu, "Bir Merkez Bankası Başkanı düşünün ki makroekonomiyle, para politikasıyla ilgili söylemlerinden çok aile hayatı ve magazin konularıyla ön plana çıkıyor. Bir Merkez Bankası Başkanı düşünün ki ülkede enflasyon ataletinden konuşulurken kendisi, kendi işi olmamasına rağmen Amerika'da sözde yatırımcı bulma çabasında oluyor. Bir Merkez Bankası Başkanı düşünün ki ne Para Politikası Kurulu üyelerini ne de yardımcılarını takıyor. Gündeme gelen iddiaların ardından soruları baştan savmak için yapılmış açıklama ise başka bir garabet" diye konuştu.

'GEREĞİNİ YAPIN'

Ülkenin en çok güven duyulması gereken güzide kuruluşunun gelinen noktada bir dedikodu üretim merkezi haline geldiğini söyleyen Zorlu, "Siyasi iktidar, liyakatlı atama yapma mesuliyetini burada da yerine getirememiştir. İktidarı uyarıyoruz. Her şey içinden daha da çıkılmaz bir hal almadan gereğini yapın ve ülkemizin itibarını kurtarın. İYİ Parti olarak beklentimiz; Erkan ve ailesi hakkındaki iddialara yönelik milletimizin aydınlatılması ve gereğinin yapılmasıdır" dedi.

Zorlu, bir basın mensubunun, 'gereği yapılsın' derken neyi kastettiğinin sorulması üzerine, "Merkez Bankası işlevini yitirirse, doğrudan dış yatırıma ihtiyaç duyduğumuz böyle bir dönemde istikrarını ve ciddiyetini sürdüremezse bu en başta bizlerin, vatandaşların bu ekonomik dar boğazının genişlemesine sebep olacaktır. Milletimizi bu iddialar karşısında tatmin edici bir cevapla aydınlatamıyorsanız; 'gereği' dediğim ifade, o Merkez Bankası Başkanının bir dakika bile o görevde durmamasıdır. Bunu milletimizin bu büyük sorunlardan bir an önce çıkabilmesi için bir sorumluluk, zorunluluk olarak görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'ANKARA ADAYI KISA SÜRE İÇİNDE AÇIKLANACAK'

Zorlu, partisinin İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye başkan adaylarını ne zaman açıklayacağına ilişkin de "Artık son aşamaya gelindi. Çalışmalar neredeyse tamamlandı. Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde, günler içerisinde Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız" dedi.