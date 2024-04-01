Mersin İYİ Parti İlçe Başkanı Burak Özdil İstifa Etti

Politika

Mersin'in Tarsus ilçesinde İYİ Parti İlçe Başkanı Burak Özdil istifa etti.

Burak Özdil, başarılı olamadığını belirterek şu açıklamayı yaptı:

"Sevgili yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, değerli yol arkadaşlarım sizlerle iki yılı bulan uzun ve yorucu bir dönem geçirdik. Birlikte çok güzel işler yaptık. Birlikte dayanışma içerisinde olduk. Güldük, eğlendik, yeri geldi birlikte üzüldük. Bu yolları sizlerle yürümekten ben onur ve gurur duydum. İlk günden son ana kadar bir arada kalan, birlikte duran her bir arkadaşıma şükranlarımı bir borç biliyorum. İyi ki varsınız. İyi ki bu yolları birlikte yürümüşüz. Fakat geldiğimiz noktada istediğimiz siyasi başarıyı elde edemediğimizi bizlere gösteriyor. Bu sonucun gereğini yapmak, yeni fikirlere, yeni yüzlere yol açmak, demokrasinin gelişimine katkı sunmak gerekiyor. Bu duygu ve düşüncelerle 1 Nisan 2024 itibarıyla İYİ Parti Tarsus İlçe Başkanlığı görevimden istifa etmiş bulunuyorum. Lütfen haklarınızı helal ediniz. Varsa benim hakkım sizlere helal olsun." - MERSİN