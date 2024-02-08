İYİ Parti Tavas Belediye Başkan Adayı Emin Barıner Oldu

Politika

İYİ Parti Tavas Belediye Başkan Adayı, Denizli'nin yakından tanıdığı bir isim olan Pamukkale TV Yönetim Kurulu Üyesi Tavaslı Emin Barıner oldu.

İYİ Parti Genel Merkezinde, Denizli Milletvekili, Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip Üyesi Yasin Öztürk'ün de katılımıyla, Genel Başkan Meral Akşener ile gerçekleşen görüşme sonrasında Emin Barıner'in İYİ Parti Tavas Belediye Başkan Adaylığı resmen açıklanmış oldu.

Görüşme sonrasında yapılan açıklamada, İYİ Parti'nin Tavas Belediye Başkan Adayının belirlenmesinde demokratik süreçlerin işlediği ve partinin ilke ve değerlerine uygun olarak en uygun adayın seçildiği vurgulandı.

Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, Emin Barıner'in Tavas'ın geleceği için önemli bir aday olduğunu belirterek, seçim sürecinde tüm parti mensuplarının birlik ve beraberlik içinde çalışacaklarını ifade etti.

Öte yandan, aday belirleme sürecinde İYİ Parti Genel Merkezi tarafından yapılan değerlendirmelerde Emin Barıner'in, Tavas'ın sosyal ve ekonomik sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımıyla öne çıktığı belirtildi - DENİZLİ