İYİ Parti, TBMM'de "sığınmacı" konusunda genel görüşme isteyecek - Son Dakika
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İYİ Parti, TBMM'de "sığınmacı" konusunda genel görüşme isteyecek

23.02.2023 14:14
İYİ Parti, TBMM'de "sığınmacı" konusunda genel görüşme isteyecek

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, sığınmacı konusuna ilişkin haftaya Meclis'te genel görüşme talebinde bulunacaklarını açıkladı. Zorlu,

Depremlerin yarattığı yıkım nedeniyle milletvekillerinin bölgelerde bulunması sonrasında, TBMM çalışmalarına verilen ara 28 Şubat'a kadar uzatılmıştı. İYİ Parti 28 Şubat'ta çalışmalarına başlayacak TBMM'de genel görüşme talebinde bulunacaklarını duyurdu.

"KARARLIYIZ"

İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, sığınmacı konusuna ilişkin haftaya Meclis'te genel görüşme talebinde bulunacaklarını açıklayıp şunları söyledi: "Dün Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in grup toplantısında sığınmacı sorununa ilişkin kapsamlı değerlendirmesi milletimizle paylaşılmıştır. Yaşadığımız deprem felaketi ve sonrasında oluşan ağır tablo, afet yönetimi ve afet sonrası mücadelenin bir parçası olarak artık bu sorunu hızlı ve etkin şekilde çözmemiz gerektiğini ortaya koymaktadır. İYİ Parti kararlıdır.

"HEP BİRLİKTE HALLEDELİM"

Kaygı ve çağrımız Türkiye Cumhuriyeti'nin iç huzuru ve demografik yaşam alanına yöneliktir. Genel Başkanımızın nihai çözüm için TBMM'yi görüşmeye çağıracağını açıklaması üzerine TBMM Grubumuz önümüzdeki hafta Meclis'te genel görüşme talebinde bulunacaktır. Gelin artık milletimizin isteği ve iradesiyle hep birlikte halledelim. TBMM'yi bu konuda öncülüğe ve çözüme davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İYİ Parti, TBMM'de "sığınmacı" konusunda genel görüşme isteyecek - Son Dakika
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