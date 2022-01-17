İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, " Türkiye, hızla bir fakirleşme ve düzensizliğe doğru gidiyor." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yılın ilk tartışmalarının kur, faiz ve enflasyon olduğunu söyleyerek, Türkiye'de ekonomi yönetiminden bahsetmenin mümkün olmadığını savundu.

Türkiye'de enflasyonun, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelere göre, yaklaşık 7 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, bunun nedeninin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu ileri sürdü.

İsmail Tatlıoğlu, 2002'de yüzde 10,3 olan işsizliğin, 2021'de yüzde 11,2 oranında olduğunu belirterek, geniş anlamda işsizliğin yüzde 22 olduğunu iddia etti.

"Türkiye'nin, hızla bir fakirleşme ve düzensizliğe doğru gittiğini" öne süren Tatlıoğlu, "Esas tehlikeli olan da bu düzensizlik. Artık kurumların birbirleriyle irtibatı kalmadı. Büyük bir telaş ve endişe var. 20 Aralık'ta ortaya çıkan yeni kur sistemi bunun bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Kur korumalı mevduat sistemine değinerek, döviz artışı durumunda mevduatlardaki farkın nereden karşılanacağının henüz belirlenmediğini dile getiren Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Yarın yasa çıkarsa bu yasa çerçevesinde belirlenecek. Böyle bir belirsizliğe savrulmuş durumda. Tüzel kişilerle ilgili 31 Aralık tarihi itibarıyla bilançolarında yer alan dövizlerin, kur korumalı mevduata yatırılması halinde kur kazancı muafiyeti ayrıca ciddi bir maliyet. Yaklaşık 90 milyar liralık bir vergi harcamasına denk geliyor. Kur korumalı mevduat, çok yüksek bir maliyete sahip. Baktığınızda yüzde 17 oranındaki faiz, devletin vazgeçtiği geliri de ortaya koyduğunuzda yüzde 20'lere çıkıyor. Bunun nedeni, 128 milyar doları satarak Türkiye'nin Merkez Bankasındaki döviz rezervini eriten yönetim anlayışı."

İYİ Parti olarak 20 Ocak 2020'den bu yana vatandaşla buluştuklarını ve milletin sorunlarını siyasetin gündemine taşıdıklarını aktaran Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Vatandaşın ayağına gidin, sorunları yerinde görün. Bu işler, Ankara'dan okuduğunuz gibi değil" çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Tatlıoğlu, AK Parti'nin de zaman zaman vatandaşla buluştuğunu belirterek, "Bunlardan biri, Sayın AK Parti Grup Başkanvekili'nin kamuoyuna düşen buluşması. Anlaşılıyor ki burada şikayetçi olan insanlar huzurdan kovuluyor. Bu muamele yanlış. Gitmeyin, böyle gidecekseniz vatandaşa, vatandaşla buluşmayın, böyle hor görecekseniz ve bu şekilde muamele edecekseniz." ifadesini kullandı.