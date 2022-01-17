Üye Girişi
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi

17.01.2022 13:01

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye, hızla bir fakirleşme ve düzensizliğe doğru gidiyor.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, " Türkiye, hızla bir fakirleşme ve düzensizliğe doğru gidiyor." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni yılın ilk tartışmalarının kur, faiz ve enflasyon olduğunu söyleyerek, Türkiye'de ekonomi yönetiminden bahsetmenin mümkün olmadığını savundu.

Türkiye'de enflasyonun, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) üyesi ülkelere göre, yaklaşık 7 kat daha yüksek olduğunu ifade eden Tatlıoğlu, bunun nedeninin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi olduğunu ileri sürdü.

İsmail Tatlıoğlu, 2002'de yüzde 10,3 olan işsizliğin, 2021'de yüzde 11,2 oranında olduğunu belirterek, geniş anlamda işsizliğin yüzde 22 olduğunu iddia etti.

"Türkiye'nin, hızla bir fakirleşme ve düzensizliğe doğru gittiğini" öne süren Tatlıoğlu, "Esas tehlikeli olan da bu düzensizlik. Artık kurumların birbirleriyle irtibatı kalmadı. Büyük bir telaş ve endişe var. 20 Aralık'ta ortaya çıkan yeni kur sistemi bunun bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

Kur korumalı mevduat sistemine değinerek, döviz artışı durumunda mevduatlardaki farkın nereden karşılanacağının henüz belirlenmediğini dile getiren Tatlıoğlu, şöyle konuştu:

"Yarın yasa çıkarsa bu yasa çerçevesinde belirlenecek. Böyle bir belirsizliğe savrulmuş durumda. Tüzel kişilerle ilgili 31 Aralık tarihi itibarıyla bilançolarında yer alan dövizlerin, kur korumalı mevduata yatırılması halinde kur kazancı muafiyeti ayrıca ciddi bir maliyet. Yaklaşık 90 milyar liralık bir vergi harcamasına denk geliyor. Kur korumalı mevduat, çok yüksek bir maliyete sahip. Baktığınızda yüzde 17 oranındaki faiz, devletin vazgeçtiği geliri de ortaya koyduğunuzda yüzde 20'lere çıkıyor. Bunun nedeni, 128 milyar doları satarak Türkiye'nin Merkez Bankasındaki döviz rezervini eriten yönetim anlayışı."

İYİ Parti olarak 20 Ocak 2020'den bu yana vatandaşla buluştuklarını ve milletin sorunlarını siyasetin gündemine taşıdıklarını aktaran Tatlıoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Vatandaşın ayağına gidin, sorunları yerinde görün. Bu işler, Ankara'dan okuduğunuz gibi değil" çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

Tatlıoğlu, AK Parti'nin de zaman zaman vatandaşla buluştuğunu belirterek, "Bunlardan biri, Sayın AK Parti Grup Başkanvekili'nin kamuoyuna düşen buluşması. Anlaşılıyor ki burada şikayetçi olan insanlar huzurdan kovuluyor. Bu muamele yanlış. Gitmeyin, böyle gidecekseniz vatandaşa, vatandaşla buluşmayın, böyle hor görecekseniz ve bu şekilde muamele edecekseniz." ifadesini kullandı.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi
İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi

YORUMLAR
500

İsmail Tatlıoğlu, İYİ Parti, Türkiye, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi - Son Dakika


4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular Gülşen ile Ozan Çolakoğlu boşanacak mı? Menajer ayrılık iddiasına cevap verdi: Çok mutlular         
16:06
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48
Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu Ağrı sıfırın altında 33 derece ile en soğuk il oldu         
15:01
AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı AGİ'nin yerine getirilen vergi desteği maaşları nasıl etkileyecek? Milyonları ilgilendiren net ve brüt maaş detayı         
14:57
Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti Survivor'da Ardahan, kazandığı oyunu Alişan'ın vefat eden kardeşine armağan etti         
11:57
Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi Gülşen'e striptizci benzetmesi! Seren Serengil ve Ebru Polat'tan, transparan elbise tepkisi         
11:31
Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı Genç çift, sevme bahanesiyle yaklaştıkları 40 bin lira değerindeki köpeği çaldı! O anlar güvenlik kamerasına yansıdı         
11:24
Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti Uşak'ta skandal olay! Pratisyen hekim, uyku ilacı verdiği hastasına tecavüz etti         
10:50
Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu Hatayspor-Galatasaray maçında Burak Elmas'tan kulübeye "Sakin olun" telefonu         
10:16
Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı Soğuğu bahane edip konsere çıkmamıştı! Manuş Baba, ilk kez konuştu: Güvenlik önlemleri sağlanmadı         
10:01
Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar Sinan Akçıl ile ikinci kez boşanma kararı alan Burcu Kıratlı'dan kırmızı elbiseli pozlar         
09:03
Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor         
08:17
Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı         
07:46
Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi         
07:29

Son Dakika Haberleri
18:12 Son Dakika: Diyanet'ten Sezen Aksu'ya tepki: Hz. Adem ile Hz. Havva insanlığın ortak atalarıdır
18:00 Topraktan kıyamet senaryosu çıktı, bilim camiası ayağa kalktı
17:58 Hastalarıyla kimsenin ilgilenmediğini öne süren 4 kişi, hamile hemşirenin karnını tekmeledi
17:42 Altının kilogramı 779 bin liraya geriledi
17:39 100 bin TL hibe destekli projede son başvuru 28 Şubat
17:23 AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak
17:07 İYİ Parti kurucusu Vedat Yenerer, partiden istifa etti: Kirli siyaset yapıyorlar
16:46 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü
16:37 Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı
16:37 İBB'nin Ayasofya Müzesi hatası sosyal medyadan tepki aldı! Hemen değiştirildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 18:43:27. #1.11#
SON DAKİKA: İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Tatlıoğlu, gündemi değerlendirdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement