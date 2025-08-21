İYİ Parti Üretim Gündemini Vurguladı - Son Dakika
İYİ Parti Üretim Gündemini Vurguladı

İYİ Parti Üretim Gündemini Vurguladı
21.08.2025 15:09
İsmail Yücel, İYİ Parti'nin iş dünyasıyla sıkı iletişim kurarak ekonomik sorunları çözeceğini açıkladı.

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı İsmail Yücel, "Biz Türkiye'nin gerçek gündemini, üretim gücünü konuşmaya devam edeceğiz. İş dünyasının ve meslek kuruluşlarının birikiminden yararlanarak, adil paylaşan, adil yarışan ve tüketicinin hakkını gözeten bir ekonomiyi hep birlikte inşa edeceğiz. Milletimiz bilsin ki İYİ Parti, onların sesini duyan, çözümleri onlarla birlikte üreten bir anlayışla Türkiye'yi yönetecektir. İş dünyamız, esnafımız, çiftçilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz çaresiz değildir; biz milletimizle birlikte üretmeye ve yönetmeye hazırız" dedi.

İYİ Partili İsmail Yücel, partisinin iş dünyası, esnaf, sanatkarlar ve çiftçilerle başlattığı istişare sürecine ilişkin açıklama yaptı. Yücel, açıklamasında, Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan üretici kesimlerle doğrudan ve sürekli iletişim kurmayı hedeflediklerini belirterek, "Ülkemizde esnaf ve sanatkar odalarına kayıtlı 2 milyon 247 bin esnaf ve sanatkar, ticaret ve sanayi odaları ile ticaret borsaları çatısı altında ise, 2 milyon 258 bin işletme faaliyet göstermektedir. Bu geniş kitle, ekonomimizin taşıyıcı gücüdür. Biz İYİ Parti olarak masa başında değil; esnafımızın dükkanında, sanayicimizin fabrikasında, çiftçimizin tarlasında onların sesini dinliyoruz. Amacımız, alın teriyle üreten bu kesimlerin tecrübelerinden yararlanmak, sorunlarını onlarla beraber çözmektir. Türkiye'nin gerçek kahramanları üretenlerdir. Onların sesine kulak vermeden, sorunları yerinde görmeden kalkınma yolunu açmak mümkün değildir" diye konuştu.

Yücel, "Bu süreç Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu'nun katılımcılığı esas alan, istişareye dayalı ve çözüm odaklı liderliğinin ürünüdür. Sahadan elde edilen veriler somut çözüm programlarına dönüştürülecek. Türkiye'nin gerçek gündemi enflasyon, hayat pahalılığı, artan girdi maliyetleri, yüksek faizler ve finansmana erişim zorluğudur. Konkordato ilan eden, iflas eden şirketlerdir. İşsiz kalan gençlerdir. Susuzluktan kırılan, don afetinden zarar gören, mazot ve gübre fiyatları nedeniyle tarlasını ekemeyen, destek ödemelerini alamayan çiftçilerdir. Konya ve Karaman'da yaşanan susuzluk bugün sadece bölgenin sorunu gibi görünüyor ama, çözülmezse birkaç yıl içinde bütün Türkiye'nin sorunu olacaktır. İktidar ve ortakları ise bu can yakıcı sorunların üstünü örtmek için farklı gündemlerle toplumu oyalıyor. Ama biz Türkiye'nin gerçek gündemini, üretim gücünü konuşmaya devam edeceğiz. Üretimden tüketime, ihracattan ithalata; ulaşımdan lojistiğe, tüketici haklarından haksız rekabetle mücadeleye, elektronik ticaretten tarım ürünleri ticaretine kadar ekonominin tüm unsurlarını yeniden etkin hale getireceğiz. İş dünyasının ve meslek kuruluşlarının birikiminden yararlanarak, adil paylaşan, adil yarışan ve tüketicinin hakkını gözeten bir ekonomiyi hep birlikte inşa edeceğiz. Muhalefet, milletin savunma hakkıdır. Biz milletimizin hakkını ve hukukunu en güçlü şekilde savunmak için tüm taraflarla iletişim içinde olacağız. Milletimiz bilsin ki İYİ Parti, onların sesini duyan, çözümleri onlarla birlikte üreten bir anlayışla Türkiye'yi yönetecektir. İş dünyamız, esnafımız, çiftçilerimiz, memurlarımız, işçilerimiz, emeklilerimiz, gençlerimiz çaresiz değildir; biz milletimizle birlikte üretmeye ve yönetmeye hazırız" diye konuştu.

Kaynak: DHA

İsmail Yücel, İş Dünyası, İYİ Parti, Türkiye, Tarım, Son Dakika

Politika

İYİ Parti Üretim Gündemini Vurguladı
