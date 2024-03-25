İYİ Parti Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür Mal Varlığını Açıkladı

Politika

İYİ Parti'nin Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür, mal varlığını açıkladı. Gür, belediye başkanlığına seçilmesi halinde görev süresinin sonunda da mal varlığını açıklamayı taahhüt ettiğini belirtti.

31 Mart yerel seçimlerine 6 gün kala mal varlığını açıklayan belediye başkan adayları bir bir gündeme geliyor. İYİ Parti'nin Uşak Belediye Başkan Adayı Muhammet Gür'de mal varlığını açıklayan adaylar listesindeki yerini aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, mal varlığını kamuoyuna duyuran Gür, "Değerli Uşaklı hemşehrilerim, seçimler öncesi sizinle tüm mal varlığımı paylaşmak istedim. Seçilmem durumunda görev süremin sonunda da mal varlığımı açıklamayı taahhüt ediyorum." ifadelerini kullandı.

Muhammet Gür'ün mal varlığı

Uşak ili merkez Bozkurt Mahallesi 2500 metrekare arsa alanlı bağ evi, Uşak ili Eşme ilçesi Hamamdere köyünde anneden miras tarla, Aydın ili Kuşadası ilçesi Davutlar Mahallesi yazlık villa, Uşak ili merkez Kemal Öz Mahallesi iki adet 2 + 1 daire, Uşak ili merkez Fatih Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı üzeri iki adet iş yeri 1/2 hisse, Gür Yapı Mühendislik ve Mimarlık şirketinin 1/2 sahipliği ve banka hesaplarında toplam 7 milyon 900 bin lira nakit para. - UŞAK