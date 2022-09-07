İYİ Parti'de, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' istifası - Son Dakika
Üye Girişi

İYİ Parti'de, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' istifası

07.09.2022 18:49
İYİ Parti'de, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' istifası

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine tepki göstererek, partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, CHP'li Gürsel Tekin'in "HDP'ye bakanlık verilebilir" sözlerine tepki göstererek, partisinin il başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Metin Özışık, İYİ Parti Genel Merkezi'ne gönderdiği dilekçe ile görevinden istifa etti. Özışık, istifa dilekçesinde, "Açılım sürecinde teröristlerin ayağına mahkeme gönderen, lahmacun ısmarlayan ve terörist başının kardeşini devlet televizyonuna çıkaran zihniyet ile  'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen zihniyet aynıdır. Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben 'Önce Allah sonra devlet gelir' kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, Bırkılın Deresi şehitlerini kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerine kucağına karışmış, yıllarca o şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan-ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan, Harbiye'den mezun olmayı, fani hayatında en büyük onur sayan emekli binbaşayım. 'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm il başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.


YORUMLAR
500
CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıklaması ittifak ortağı İYİ Parti'de istifaya neden oldu CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıklaması ittifak ortağı İYİ Parti'de istifaya neden oldu Mustafa Sarıgül'den CHP'li milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine olay yorum Mustafa Sarıgül'den CHP'li milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine olay yorum
Kaynak: DHA

Gürsel Tekin, İYİ Parti, Yozgat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Parti'de, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' istifası - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
17:33 İskeleden düşen işçi, karnına demir çubuk saplanması sonucu feci şekilde can verdi
17:13 Palalı Sabri'nin fuhuş çetesi davası görüldü! Müştekilerin tamamı şikayetinden vazgeçti
17:13 Fenerbahçeli Burak Kapacak, Fatih Karagümrük'e kiralandı
17:00 Manisa'nın Soma ilçesinde bir yangın daha! 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi
16:53 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu verdiği söz üzerine Safinaz teyzeyi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 18:49:20. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Parti'de, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' istifası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement