CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıklaması ittifak ortağı İYİ Parti'de istifaya neden oldu - Son Dakika
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CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıklaması ittifak ortağı İYİ Parti'de istifaya neden oldu

07.09.2022 11:56

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, "HDP'ye bakanlık verilebilir" şeklindeki sözleri ittifak ortağı İYİ Parti'de tepkilerin ardından istifa da getirdi. İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, Tekin'in sözleri eleştirerek görevini bıraktı.

İYİ Parti Yozgat İl Başkanı Metin Özışık, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin'in HDP'ye yönelik "bakanlık" açıklamalarına tepki göstererek görevinden istifa etti.

"SÖZLERİ TÜZEL KİŞİLİĞİ DE KAPSAR"

Partisine istifa dilekçesini sunan Özışık, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Başkan yardımcılığı yapmış bir kişinin sözleri tüzel kişiliği kapsar. Ben önce Allah, sonra devlet kültüründe yetişmiş, ömrünün 4 yılını terörle mücadele ile geçirmiş, 22 okul arkadaşını şehit vermiş, şehitleri kucağında taşımış, o şehitlerin kanı ellerinde kucağına karışmış, yıllarca şehitlerin sesleri ile gece yarıları kan ter içinde irkilerek uyanan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Alparslan Türkeş ile aynı okuldan Harbiye'den mezun olmayı fani hayatında en büyük onur sayan, emekli binbaşıyım.

Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözleri İYİ Parti cephesinde istifa getirdi

"AYNI MASADA OTURAMAM"

'PKK'ya bakanlık verilebilir' diyen bir zihniyetle aynı masada olmayı kabullenmem mümkün değildir. Bu sebeple bugüne kadar Yozgat halkının takdirini kazanarak ve hiçbir menfi olayla anılmadan yürüttüğüm İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum."

YORUMLAR
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Mustafa Sarıgül'den CHP'li milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine olay yorum Mustafa Sarıgül'den CHP'li milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerine olay yorum
Kaynak: İHA

Gürsel Tekin, Metin Özışık, İYİ Parti, Yozgat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıklaması ittifak ortağı İYİ Parti'de istifaya neden oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP'li Gürsel Tekin'in HDP'ye bakanlık verilebileceğini açıklaması ittifak ortağı İYİ Parti'de istifaya neden oldu - Son Dakika
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