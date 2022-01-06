İYİ Partili Ahmet Erhan Göçmez AK Parti seçmenine küfürler yağdırdı - Son Dakika

İYİ Parti Dilovası Demirciler Köyü Mahalle Başkanı Ahmet Erhan Göçmez, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla AK Parti seçmenine ağıza alınmayacak küfürler sarf etti. Göçmez'in bununla da yetinmeyip "Görüntüleri istediğiniz yerde paylaşabilirsiniz" demesi dikkat çekti.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Küfür dolu paylaşım sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisini çekerken Göçmez, paylaşımının üzerinden 1 saat geçmeden sosyal medya hesabını kapattı.

Skandal video ile ilgili ise Göçmez hakkında savcılıktan yakalama kararı çıktı.

AK PARTİLİ SEÇMENLERE KÜFÜR YAĞDIRDI

Göçmez'in videoda, tütün ürünlerine gelen zamandan dolayı kendi akrabaları ve yakınları dahil, bütün AK Parti seçmenine küfrettiği görülüyor.