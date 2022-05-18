İYİ Partili Ali Kıdık'tan bomba Atatürk Havalimanı iddiası! Kıdık: "Korsan yıkım" resmi evraka dayanmadan başlatıldığı için ara verildi

Hükümetin Atatürk Havalimanı'nı yıkıp Millet Bahçesi yapma projesi sonrası muhalefet sert tepki gösterdi.

Bu kapsamda paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını belirtmişti.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ YIKIM KORSAN!"

Yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı ile ilgili tepkiler sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı ile ilgili yaşanan yeni bir gelişmeyi paylaştı.

"Atatürk Havalimanı'ndaki yıkım faaliyetlerine ara verildi" diyen Kıdık, "Yıkımın herhangi bir resmî evraka dayanmadan başladığı ortaya çıktı. Resmî yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi" ifadelerini kullandı.