İYİ Partili Ali Kıdık'tan bomba Atatürk Havalimanı iddiası! Kıdık: "Korsan yıkım" resmi evraka dayanmadan başlatıldığı için ara verildi - Son Dakika
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İYİ Partili Ali Kıdık'tan bomba Atatürk Havalimanı iddiası! Kıdık: "Korsan yıkım" resmi evraka dayanmadan başlatıldığı için ara verildi

18.05.2022 10:58
İYİ Partili Ali Kıdık'tan bomba Atatürk Havalimanı iddiası! Kıdık: "Korsan yıkım" resmi evraka dayanmadan başlatıldığı için ara verildi

Gündemdeki sıcaklığını koruyan, Atatürk Havalimanı'nın yıkılıp yerine Millet Bahçesi yapma projesine ilişkin bomba bir iddia geldi. İYİ Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, başlayan yıkımın herhangi resmi bir evraka dayandırılmadığını öne sürerek, "Atatürk Havalimanı'ndaki yıkım faaliyetlerine ara verildi. Yıkımın herhangi bir resmî evraka dayanmadan başladığı ortaya çıktı. Resmî yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi." ifadelerine yer verdi.

Hükümetin Atatürk Havalimanı'nı yıkıp Millet Bahçesi yapma projesi sonrası muhalefet sert tepki gösterdi.

Bu kapsamda paylaşımda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak millet bahçesinin, ilk fidanlarıyla buluşmak için gün saydığını belirtmişti.

"ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ YIKIM KORSAN!"

Yıkımına başlanan Atatürk Havalimanı ile ilgili tepkiler sürerken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nin İYİ Partili üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı ile ilgili yaşanan yeni bir gelişmeyi paylaştı.

"Atatürk Havalimanı'ndaki yıkım faaliyetlerine ara verildi" diyen Kıdık, "Yıkımın herhangi bir resmî evraka dayanmadan başladığı ortaya çıktı. Resmî yazı gelene dek korsan yıkıma ara verildi" ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Ali Kıdık'tan bomba Atatürk Havalimanı iddiası! 'Yıkım resmi evraka dayanmadan başlatıldı! Korsan yıkıma ara verildi'
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Son Dakika Politika İYİ Partili Ali Kıdık'tan bomba Atatürk Havalimanı iddiası! Kıdık: 'Korsan yıkım' resmi evraka dayanmadan başlatıldığı için ara verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Ali Kıdık'tan bomba Atatürk Havalimanı iddiası! Kıdık: "Korsan yıkım" resmi evraka dayanmadan başlatıldığı için ara verildi - Son Dakika
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