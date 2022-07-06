İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur - Son Dakika
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İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur

06.07.2022 10:27
İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur

İYİ Parti'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Türkiye'nin sahip olduğu saray ve uçak sayısının dünyada eşi benzeri olmadığını ifade ederek hükümete çok sert sözlerle yüklendi. Aydın, devletin önce kendisinin kemer sıkıp sonra vatandaştan fedakarlık beklemesi gerektiğinin altını çizerek, "Adeta Osmanlı döneminin Lale Devri gibi sefa içinde yaşayan bir kitle görüntüsü oluşturdular. Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur, ek bütçeye de gerek kalmaz" dedi.

İYİ Parti'nin Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Sözcü'ye yaptığı açıklamada hükümete zehir zemberek sözlerle yüklendi. Hükümetin bolluk içinde yaşadığını söyleyen Aydın, halkın açlık ve sefalete mahkum edildiğini ileri sürdü.

"DEVLET ÖNCE KENDİSİ KEMER SIKACAK, SONRA VATANDAŞTAN FEDAKARLIK BEKLEYECEK"

Aydın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Gırtlaklarına kadar israfa, harama, sefahate batmışlar. Ülkede birileri tasarruf yapacaksa bu önce saraydan başlamalıdır, ben 2001 krizinde bakanlık yaptım bütün makam arabalarını garajlara çektik. Önce bütün kamuoyunu kapsayacak bir "tasarruf tedbirleri paketinin" derhal uygulamaya konması lazım, devlet önce kendisi kemer sıkıp sonra fedakarlığı vatandaştan beklemeli. İktidar kendisi saltanat sürerken milyonları açlığa, sefalete mahkum etmektedir, yapılan budur şu anda. Saray'ın uçak sayısı hala bilinmiyor."

"YANDAŞLARIYLA BERABER LALE DEVRİ YAŞAYAN BİR KİTLE GÖRÜNTÜSÜ OLUŞTURDULAR"

"Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener son grup konuşmasında 'Sayın Erdoğan dövize sıkıştıysan önce bindiğin 500 milyon dolarlık uçağı sat, yandaşlarına verdiğin ihaleleri de Türk Lirası'na çevir' dedi. Uçak koleksiyonuyanında 12 saraylık bir saray koleksiyonu var, dünyada hiçbir ülkede bu kadar saray ve uçak olan bir devlet yok. Şu anda adeta Osmanlı döneminin Lale Devri gibi sefa içinde yaşayan bir kitle görüntüsü oluşturdular yandaşlarıyla beraber. Kısacası, Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur, ek bütçeye de gerek kalmaz."

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Son Dakika Politika İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Aydın: İktidar saltanat sürerken milyonları sefalete mahkum etti! Erdoğan bugün istifa etse Türkiye travmadan kurtulur - Son Dakika
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