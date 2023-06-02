İYİ Partili Ayyüce Türkeş, babasının fotoğrafının bulunduğu rozetle yemin etti

TBMM'de 28. dönem milletvekillerinin yemin töreninde dikkat çeken gelişmeler yaşandı. İYİ Parti'den vekil seçilen Ayyüce Türkeş yemin etmek için kürsüye yakasında babası Alparslan Türkeş'in fotoğrafının bulunduğu bir rozetle geldi.

Kürsüye babası Alparslan Türkeş'in fotoğrafının bulunduğu rozetle geldi.

YEMİNİ SONRASI ALKIŞ TUFANI KOPTU

Meclis sıralarına bakarak yeminine "Büyük Türk Milleti önünde, namusum ve şerefim üzerine AND İÇERİM" sözleriyle son veren Ayyüce Türkeş'i alkışlayan isimler arasında yer alan bir vekil ise dikkatlerden kaçmadı.

ALKIŞLAYANLAR ARASINDA TUĞRUL TÜRKEŞ DE VARDI

TBMM yayını sırasında kameralara yansıyan görüntülerde AK Parti Ankara Milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş'in de İYİ Parti'den vekil olan kız kardeşi Ayyüce Türkeş'i alkışladığı görüldü.