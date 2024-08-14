İYİ Partili Belediye Başkanı Ercan Özel\'den AK Parti iddialarına yanıt

Politika

Son günlerde ismi AK Parti'ye geçeceği konuşulan İYİ Partili Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

31 Mart mahalli seçimlerinde her siyasi partiye gönül veren vatandaşların oylarıyla başkanlığa seçildiğini belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Özellikle bugün bazı basın yayın kuruluşlarında şahsım ve belediyemizin adı kullanılarak bazı haberler yapılmaktadır. 31 Mart mahalli seçimlerinde her siyasi partiye gönül vermiş halkımızın değerli oylarıyla belediye başkanlığına seçildim. Göreve geldiğimiz günden itibaren hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de ayrım yapmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz tüm Yenişehir halkının belediye başkanıyız. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Bizim tek bir hedefimiz var, halkımıza verdiğimiz sözleri hızlı ve en güzel şekilde yerine getirmektir. Özellikle belirtmek istiyorum. Bazı basın yayın organlarında başka partiye geçecek yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu. - BURSA