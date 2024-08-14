İYİ Partili Belediye Başkanı Ercan Özel'den AK Parti iddialarına yanıt - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İYİ Partili Belediye Başkanı Ercan Özel'den AK Parti iddialarına yanıt

İYİ Partili Belediye Başkanı Ercan Özel\'den AK Parti iddialarına yanıt

İYİ Partili Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, AK Parti'ye geçeceği iddialarını yalanladı. Özel, her siyasi partiye gönül veren vatandaşların oylarıyla başkanlığa seçildiğini ve herkese eşit hizmet etmeye devam edeceklerini belirtti.

14.08.2024 17:33  Güncelleme: 17:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde ismi AK Parti'ye geçeceği konuşulan İYİ Partili Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

31 Mart mahalli seçimlerinde her siyasi partiye gönül veren vatandaşların oylarıyla başkanlığa seçildiğini belirten Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Özellikle bugün bazı basın yayın kuruluşlarında şahsım ve belediyemizin adı kullanılarak bazı haberler yapılmaktadır. 31 Mart mahalli seçimlerinde her siyasi partiye gönül vermiş halkımızın değerli oylarıyla belediye başkanlığına seçildim. Göreve geldiğimiz günden itibaren hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan herkese eşit hizmet etmeye gayret ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de ayrım yapmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz tüm Yenişehir halkının belediye başkanıyız. Bu hiçbir zaman değişmeyecek. Bizim tek bir hedefimiz var, halkımıza verdiğimiz sözleri hızlı ve en güzel şekilde yerine getirmektir. Özellikle belirtmek istiyorum. Bazı basın yayın organlarında başka partiye geçecek yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Ercan Özel, Yenişehir, AK Parti, bursa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İYİ Partili Belediye Başkanı Ercan Özel'den AK Parti iddialarına yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
16:12 İlkokullarda sınav saati kaldırıldı İlkokullarda sınav saati kaldırıldı
15:39 AK Parti’ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu AK Parti'ye katılan belediye başkanları ve milletvekillerinin listesi belli oldu
14:56 Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç’a soruldu Genç kadının verdiği sokak röportajı sonrası tutuklanması Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
14:30 AK Parti 23 yaşında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Özeleştiri’’ çıkışı törene damga vurdu AK Parti 23 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Özeleştiri'' çıkışı törene damga vurdu
09:58 Mourinho, ’’Şampiyonlar Ligi’ni asla kazanamazdık’’ dedi, taraftarlar çılgına döndü Mourinho, ''Şampiyonlar Ligi'ni asla kazanamazdık'' dedi, taraftarlar çılgına döndü
09:51 Bu kez indirim değil zam Akaryakıt fiyatları yine değişiyor Bu kez indirim değil zam! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
09:41 Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı Özel ders verdiği öğrencisine cinsel istismarda bulunan kadın matematik öğretmeni, 6 yıl hapis cezası aldı
08:42 İran, İsrail’e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz İran, İsrail'e mesaj gönderdi: Misillemeden tek şartla vazgeçeriz
08:40 Gazetecinin sorusu Mourinho’yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun Gazetecinin sorusu Mourinho'yu deli etti: Hala bu soruyu nasıl sorabiliyorsun?
08:21 AK Parti MYK’da anket gerginliği Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı AK Parti MYK'da anket gerginliği! Yapılan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2024 18:13:20. #1.13#
SON DAKİKA: İYİ Partili Belediye Başkanı Ercan Özel'den AK Parti iddialarına yanıt - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement