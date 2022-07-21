İYİ Partili Çıray'dan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu raporu açıklaması - Son Dakika
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İYİ Partili Çıray'dan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu raporu açıklaması

21.07.2022 12:17
İYİ Partili Çıray'dan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu raporu açıklaması

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu ile ilgili, "Ortada kadük olan bir rapor falan yoktur.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporu ile ilgili, "Ortada kadük olan bir rapor falan yoktur. Gereken çalışmayı yapmamış olduğu izlenimi verilmek istenen bir komisyon ve kamuoyunun kadük kaldığına inandırılmak istendiği bir rapor vardır" dedi.

İYİ Partili Aytun Çıray, yazılı açıklamasında 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu raporunun gerçeklerin üstünü örten, çarpıtan bir rapor olarak ortaya çıktığını ifade etti. Çırnay, "Biz, oldu bitti ile dayatılan bu rapora elbette itiraz ettik. Bu itirazımızı, ceza hukuku açısından suç teşkil edeceği uyarısında da bulunduğumuz resmi bir dilekçe ile TBMM Başkanlığı'na sunduk. Bununla da yetinmedik ve doğrudan doğruya rapora ilave edilmesi gereken çok kritik unsurlardan oluşan çalışmamızı da ayrıca Meclis Başkanlığı vasıtasıyla komisyona ilettik. Maalesef bütün bu çabalar, başkanlık dönemi hiç de hayırla yad edilemeyecek Sayın İsmail Kahraman tarafından adeta bozuk para gibi harcanarak, dikkate alınıp gerektiği şekilde işleme konulmadı. Raporun bizim katkılarımızla oluşacak yeni şeklinin yüce Meclis'e sunulması ve gereken onayı alması engellendi. Kısaca ortada kadük olan bir rapor falan yoktur. Gereken çalışmayı yapmamış olduğu izlenimi verilmek istenen bir komisyon ve kamuoyunun kadük kaldığına inandırılmak istendiği bir rapor vardır" dedi.Dönemin Komisyon Başkanı AK Parti eski Milletvekili Reşat Petek'in açıkladığı raporun eksik olduğunu öne süren Çıray, "Gerçeklerin eninde sonunda ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Hakikat bir kere daha hükmünü icra etti. Komisyon Başkanı Reşat Petek, durup dururken, ortadan kaybolduğu dahi iddia edilen raporu, özellikle CHP'li üyelerin itirazlarının dikkate alınmadığı şekliyle kendi hukuk bürosunun sitesine koyuverdi. Ancak o rapor eksiktir. Belli ki Petek, bunu, önümüzdeki yeni dönemin koşullarında herhangi bir hukuki ve siyasi suçlamanın muhatabı olmamak için yaptı" değerlendirmesine bulundu.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika İYİ Partili Çıray'dan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu raporu açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: İYİ Partili Çıray'dan 15 Temmuz Araştırma Komisyonu raporu açıklaması - Son Dakika
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