İyi Partili İbrahim Halil Oral CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Özür Diledi - Son Dakika
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İyi Partili İbrahim Halil Oral CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Özür Diledi

09.06.2022 14:40

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan özür diledi. Oral, “Bir youtube kanalında yaptığım açıklamaların yanlış anlaşılması ve kullandığım bazı özensiz ifadeler sebebiyle başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Alevi kardeşlerim olmak üzere tüm milletimizden özür diliyorum” dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, Cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik sözleri nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan özür diledi. Oral, "Bir youtube kanalında yaptığım açıklamaların yanlış anlaşılması ve kullandığım bazı özensiz ifadeler sebebiyle başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Alevi kardeşlerim olmak üzere tüm milletimizden özür diliyorum" dedi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, "Bir YouTube kanalında yaptığım açıklamaların yanlış anlaşılması ve kullandığım bazı özensiz ifadeler sebebiyle başta Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Alevi kardeşlerim olmak üzere tüm milletimizden özür diliyorum" notu ile sosyal medya üzerinden 'özür ve açıklama' videosu yayınladı. Oral, şunları söyledi:

"2 hafta önce 'Ankara Masası' isimli youtube kanalında 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin sorulara sosyolojik tespitler yaparak cevap vermiştim. Sunucunun, 'Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği nedeni ile seçilemez diyenler var' sorusu üzerine, şahsımın ve partimin Kemal Bey'in adaylığına dair asla bir çekincemiz olmadığını ısrarla vurgulamama rağmen, konuşmamın bir kısmı ne yazık ki bağlamından koparılarak şahsım ve partimin aleyhine kullanılmaya çalışılmaktadır. Mevcut iktidar tarafından yıllardır kararlılıkla uygulanan kutuplaştırma politikası ve maalesef bu politikanın toplumumuzun bazı kesimlerinde yer etmiş olması gerçeğinden hareketle; her zaman kınadığım ve kınayacağım bu kutuplaştırma diline ve siyasetine işaret etmek amacı ile kurduğum cümlelerime buradan açıklık getirmek istiyorum.

"SAYIN KEMAL KILIÇDAROĞLU'DAN DA KONUYU İZAH ETMEK AMACI İLE BİR RANDEVU TALEP ETTİM"

Aleviler yüce dinimiz İslam'ın ve Türk milletinin özü ve bir parçasıdır. Onlara yönelik ayrımcılığı bir insan, bir ilahiyatçı ve bir milletvekili olarak asla kabul edemem. Söz konusu programdaki sözlerimin yanlış anlaşılmasından ötürü büyük üzüntü duyuyor; başta Alevi kardeşlerimiz olmak üzere bütün milletimizden özür diliyorum. Konuşmamı bağlamından kopartarak; iktidarın kutuplaştırma siyasetine hizmeti görev kabul etmiş olan kara propaganda neferi 'havuz medyası'na karşı da hukuki haklarımı kullanacağımı ifade etmek istiyorum. Ayrıca Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dan da konuyu izah etmek amacı ile bir randevu talep ettim. Talebim de olumlu karşılanmıştır. Ülkemizin ekonomik bir dar boğazdan geçtiği bugünlerde kamuoyunu günümüzde geçerliliği kalmamış bu gibi tartışmalara maruz bırakmamak gerektiğini düşünüyorum. ve üzdüğüm herkesten haklarını helal etmelerini diliyorum. Selam ve saygılarımla…"

İyi Partili İbrahim Halil Oral CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Özür Diledi
İyi Partili İbrahim Halil Oral CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Özür Diledi
İyi Partili İbrahim Halil Oral CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Özür Diledi
İyi Partili İbrahim Halil Oral CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Özür Diledi

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İYİ Partili İbrahim Halil Oral'ın, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki 'Alevi' çıkışına partisinden tepki yağdı: Maksadını aşan sözler İYİ Partili İbrahim Halil Oral'ın, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki 'Alevi' çıkışına partisinden tepki yağdı: Maksadını aşan sözler Akşener: Halil İbrahim Oral, Bir Konuşma Yaptı. Akşener: Halil İbrahim Oral, Bir Konuşma Yaptı.
Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İyi Partili İbrahim Halil Oral CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Özür Diledi - Son Dakika

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