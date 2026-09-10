İYİ Partili Kocamaz, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yaş ortalamasının arttığını söyledi

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, ülkede tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yaş ortalamasının 60'a ulaşması sebebiyle bir nesil sonra tarımsal üretim yapacak insan kalmayacağını savundu.

Kocamaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerde bulundu.

Tarım ve hayvancılık sektörünün "izlenen yanlış politikalar yüzünden çöktüğünü" iddia eden Kocamaz, "Tarımda girdi rakamları artarken mesela tohum, ilaç, gübre, akaryakıt, elektrik, sulama ve işçilik giderleri artarken, hayvancılıkta da meralar yok olmuş, üreticiler yem fiyatlarına yetişmekte zorlanıyor." diye konuştu.

Çiftçilerin içinde bulunduğu durum nedeniyle gençlerin bu alanda çalışmak istemediğini savunan Kocamaz, "Bugün için tarım ve hayvancılıkla uğraşanların yaşı 60'a dayanmış durumda. Yani tehlike çanları çalıyor. Bu nesil de gittiğinde, üretim yapacak insan kalmayacak. O zaman da tüm gıdaları başka ülkelerden ithal etmek zorunda kalacağız." dedi.

Çiftçilerin Ziraat Bankasından aldıkları kredileri ödemekte zorlandığını öne süren Kocamaz, bu konuda bir düzenleme yapılmasını istedi.

"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamındaki Çerçeve Yasa teklifine yönelik eleştirilerde de bulunan Kocamaz, "Çıkardıkları yasa ile terörist başına statü kazandırıp, teröristleri affediyorlar. ve her zaman olduğu gibi çıkarılan yasayı bir af değil, infaz indirimi şeklinde sunuyor ve vatandaşın bu şekilde kandırılmasına zemin hazırlıyorlar. Bu durumdan şehit aileleri ile gazilerimiz ve aziz milletimiz çok fazla rahatsız." ifadesini kullandı.