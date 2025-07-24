İYİ Partili Taşcı, "24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı"nı kutladı

İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Selcan Taşcı, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

Taşcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında hayatını kaybeden işçilere ve Malatya'nın Akçadağ ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Tuğrul Özsu'ya Allah'tan rahmet diledi.

Bugünün, Türk basınında sansürün kaldırılışının 117. yılı olduğunu ifade eden Taşcı, basın özgürlüğüne ilişkin uygulamaları eleştirdi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın raporundaki verileri paylaşan Taşcı, bunun yanı sıra gazetecilik mezunları arasında işsizliğin yüzde 20'lere tırmandığını ileri sürdü. Taşcı, "İş güvenceleri büyük oranda yok. Sendikalaşma yok. Çünkü gazeteciler herkesin hakkını savunuyorlar ama maalesef kendi haklarını savunmaktan mahrum bırakılıyorlar. Kendi haklarını savunamıyorlar. Kimse de onların hakkını savunamıyor." diye konuştu.