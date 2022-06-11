İYİ Partili Taylan Yıldız KYK'daki bir dilim karpuzun fiyatını paylaştı: 6,5 TL, ayıptır - Son Dakika
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İYİ Partili Taylan Yıldız KYK'daki bir dilim karpuzun fiyatını paylaştı: 6,5 TL, ayıptır

11.06.2022 23:54
İYİ Partili Taylan Yıldız KYK'daki bir dilim karpuzun fiyatını paylaştı: 6,5 TL, ayıptır

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Taylan Yıldız, Mimar Sinan Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndaki öğrencilere satılan bir dilim karpuzun fiyatını sosyal medyadan paylaştı. Yıldız, "Bir dilim karpuz, 6,5 TL. Gençlerin sırtından kâr etmeyi bırakın. Ayıptır." dedi.

İYİ Partili İBB Meclis Üyesi Taylan Yıldız'ın sosyal medyadaki bir dilim karpuz paylaşımı gündem oldu. Karpuzun bir diliminin 6 buçuk TL olmasına sitem eden Yıldız, Kredi ve Yurtlar Kurumu'nu paylaşımına etiketleyerek yetkililere seslendi.

"GENÇLERİN SIRTINDAN KAR ETMEYİ BIRAKIN"

İstanbul Maltepe'de bulunan Mimar Sinan Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndaki bir dilim karpuzun görselini yayımlayan Yıldız, "Aşağıdaki dilim karpuz Mimar Sinan KYK Yurdunda 6,5 TL. Gençlerin sırtından kâr etmeyi bırakın. Ayıptır." ifadelerini kullandı.

İYİ Partili Taylan Yıldız KYK'daki bir dilim karpuzun fiyatını paylaştı: 6,5 TL, ayıptır

"ÇOK FAZLA YARISINI GERİ ALSINLAR"

Yıldız'ın paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Kullanıcılar, karpuzun fiyatını fazla bularak tepki gösterdi. Bir kullanıcı ise olayı tiye alarak "Çok fazla bu yarısını geri alsınlar" yorumunda bulundu.

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