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İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür - Son Dakika

İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür

05.11.2021 17:13

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bingöl'de esnafı ziyaret edip, vatandaşlarla bir araya geldi. Bu sırada şehit yakını olduğunu söyleyen bir kişi, Meral Akşener'in HDP'ye destek verdiğini belirterek tepki gösterdi. Bunun üzerine vatandaşın yanına giden İYİ Partili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye ağır küfretti.

Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

TÜRKKAN, AKŞENER'E TEPKİ GÖSTEREN VATANDAŞA KÜFRETTİ

Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti.

İYİ Partili Lütfü Türkkan, Akşener'e tepki gösteren şehit yakınına küfretti

VATANDAŞ GÜVENLİK GÜÇLERİNCE BÖLGEDE UZAKLAŞTIRILDI

Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı. Programını sürdüren Akşener, temasları kapsamında Genç ilçesine geçerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.

İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür
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Son Dakika Politika İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür - Son Dakika


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SON DAKİKA: İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür - Son Dakika
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