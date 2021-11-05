Parti yöneticileri ve milletvekilleriyle kente gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Genç Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu. Saat kulesi önünde halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Akşener, sorun ve taleplerini dinlediği esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.
Akşener'in esnaf ziyareti sırasında şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişi, İYİ Parti'nin HDP ile yakın ilişki kurduğunu savunarak tepkisini dile getirdi. Bunun üzerine polis ekiplerinin bölgeden uzaklaştırmaya çalıştığı kişinin yanına giden İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, boynuna sarılarak bir süre dinlediği kişiye sinkaflı sözler sarf etti.
Polis ekiplerine Türkkan'ın kendisine küfrettiğini söyleyen tepkili vatandaş, güvenlik güçlerince bölgeden uzaklaştırıldı. Programını sürdüren Akşener, temasları kapsamında Genç ilçesine geçerek Cumhuriyet Caddesi'ndeki esnaf ve vatandaşlarla da bir araya geldi.
Son Dakika › Politika › İYİ Partili Türkkan'dan ağza alınmayacak küfür - Son Dakika