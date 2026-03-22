İzinsiz Sökümde Mahkeme Kararı Bekleniyor

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Aksoy, Urla ilçesinde izinsiz şekilde sökümü yapılan hurda geminin tasfiye edilmesi için mahkeme kararının beklendiğini, sürecin takipçisi olduklarını bildirdi.

Şebnem Bursalı Aksoy, yazılı açıklamasında, Demircili Koyu'na yanaşan "Gökbey" isimli gemi hakkında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin denetimleri sonucu sorumlu firmaya para cezası uygulandığını hatırlattı.

Bölgenin doğal sit alanı statüsünde olduğunu kaydeden Aksoy, yasa dışı girişimin kabul edilemez olduğunu, çevrenin korunması konusunda toplumun gösterdiği hassasiyetin önemli olduğunu aktardı.

Aksoy, sürecin yakından takipçisi olduklarını ve mart ayında görülecek duruşmada mahkemenin kararını beklediklerini ifade ederek şunları kaydetti:

"Geminin tasfiye edilmesini ve bölgenin bu yükten kurtulmasını sağlayacak bir kararın çıkması kamuoyunun vicdanını da rahatlatacaktır. Bu cennet koyun bu yükten bir an önce kurtulması için elimden geleni yapacağımı kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım."