İzmir Belediyesi Yatırımlarda Bekleme Sürecinde - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İzmir Belediyesi Yatırımlarda Bekleme Sürecinde

AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı, belediyenin yatırımları yönetemediğini ve mazeret ürettiğini belirtti.

29.12.2024 23:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırımları yönetemediğini ve elindeki kredileri kullanmamak için mazeret ürettiğini belirtti.

Saygılı, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İller Bankası'ndan alacağı kredinin süresini, bahanelerle uzattığını ileri sürdü.

Bilal Saygılı, "İller Bankası şöyle dedi, Dünya Bankası böyle istedi' diyerek zaman kazanmak, halkın sabrını sınamaktan başka bir şey değildir. Peki 1,5 yıldır devam eden bu süreç neden bir arpa boyu yol kat edememiştir? Bir belediye, bırakın çözüm üretmeyi, kendi sorunlarına dahi hakim değilse, bu durumu nasıl açıklayabiliriz?" ifadelerini kullandı.

İller Bankası yetkililerinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni 1,5 yıldır defalarca ziyaret ettiğini aktaran Saygılı, "Süreç yavaş ilerliyor, hızlanın' diye uyarıyor. Şimdi sormazlar mı 'Siz bu kadar zaman ne yaptınız?' diye. Söz konusu süreçlerin, belediyedeki kadro değişiklikleri ve görevden almalar nedeniyle sağlıklı yürütülemediği alenen ortadadır. Neresinden tutsak dökülen bir tablo." değerlendirmesinde bulundu.

Saygılı, 20 milyon avro kredi ile planlanan Mürselpaşa'daki battı-çıktı projesinin, belediyenin hazırlık yapamaması yüzünden rafa kaldırıldığını kaydetti.

İzmir halkını mağdur etmemek için İller Bankası'nın devreye girdiğini ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne itfaiye araçlarının yenilenmesi için kredi tahsis ettiğini vurgulayan Saygılı, şöyle devam etti:

"İzmir'in yolları yama doluyken, projeler yarım kalırken, belediyenin elindeki fırsatları dahi kullanamaması yönetim beceriksizliğinden başka bir şey değildir. Belediye yönetimi, 'yasal süreçler' bahanesinin ardına saklanmayı alışkanlık haline getirmiş. Ancak unutulmamalıdır ki bahanelerle yol alınmaz, mazeretle hizmet üretilmez. İzmir halkı, sözlerin değil, icraatların peşindedir. Çıkarılan krediler yerinde ve zamanında kullanılmazsa, İzmir'e yapılan bu haksızlığın hesabını kim verecek? Sonuç olarak, İzmir halkı hizmet bekliyor, boş söz değil. İzmir gibi bir şehri yönetiyorsanız, sorumluluğunuzun ağırlığını da bilmek zorundasınız."

Kaynak: AA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İller Bankası, AK Parti, Politika, Ekonomi, izmir, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir Belediyesi Yatırımlarda Bekleme Sürecinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:32 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu 179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
08:08 Kılıçdaroğlu’ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu Kılıçdaroğlu'ndan iktidara 6 maddelik Suriye manifestosu
07:18 Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
07:10 Netanyahu’nun ’yeraltındaki’ ameliyatı tamamlandı Sağlık durumuyla ilgili açıklama Netanyahu'nun 'yeraltındaki' ameliyatı tamamlandı! Sağlık durumuyla ilgili açıklama
21:19 DEM Parti’nin Meclis’te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak DEM Parti'nin Meclis'te yapacağı görüşmelerde Ahmet Türk de yer alacak
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
14:59 Fernado Muslera’ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı Fernado Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
14:50 Karar sonrası Narin’in sırlarla dolu köyünde son durum Karar sonrası Narin'in sırlarla dolu köyünde son durum
14:50 Ege 16 günde 4 kez sallandı Naci Görür’den korkutan açıklama geldi Ege 16 günde 4 kez sallandı! Naci Görür'den korkutan açıklama geldi
14:27 Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı “kuş çarpmasına“ karşı uyardığı ortaya çıktı Kontrol kulesinin 179 kişiye mezar olan uçağı "kuş çarpmasına" karşı uyardığı ortaya çıktı
13:57 Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı Narin cinayeti davasında karar açıklandı, ünlülerden paylaşım yağdı
13:33 Nevzat Bahtiyar’ın avukatından merak uyandıran paylaşım Nevzat Bahtiyar'ın avukatından merak uyandıran paylaşım
13:29 Herkes sadece Keita Balde’yi biliyordu: Wanda Nara’nın Icardi’yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı Herkes sadece Keita Balde'yi biliyordu: Wanda Nara'nın Icardi'yi başkalarıyla da aldattığı ortaya çıktı
13:01 Teröristbaşı Öcalan’ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli’ye destek çıktı Teröristbaşı Öcalan'ın 7 maddelik mesajından Erdoğan ve Bahçeli'ye destek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 08:49:29. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Belediyesi Yatırımlarda Bekleme Sürecinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.