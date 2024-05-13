İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DEM Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DEM Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DEM Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ile birlikte DEM Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti. Tugay, ziyarette DEM Parti'ye gösterdikleri demokratik tavır için teşekkür etti ve iletişimin daha sağlam temeller üzerine oturması gerektiğini belirtti. DEM Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Kuruş ise yerel seçimlerin Türkiye'de yeni bir demokratik sürecin başlangıcı olduğunu ifade etti. Ziyaretin DEM Parti için önemli olduğunu vurgulayan yardımcısı Zehra Vezan Karabulut ise CHP ile DEM Parti'nin birlikte hareket ettiğini ve ortaklaşa başarılı işlere imza atabileceklerini söyledi. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise İzmir'in demokrasi ikliminin yeşerebileceğine inandığını belirtti.

13.05.2024 15:05
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DEM Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Tugay ile beraberindeki CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, DEM Parti İl Başkanı Mehmet Hanefi Kuruş ve yardımcısı Zehra Vezan Karabulut tarafından karşılandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, ziyarette yaptığı konuşmada, seçim döneminde göstermiş oldukları demokratik tavır için DEM Parti'ye teşekkür etti.

Tugay, "İletişimimiz bugüne kadar eksik kalmış olabilir. Bundan sonra daha sağlam temeller üzerine otursun. Biraz daha kalıcı ve sürekli olsun. Düşüncem bu. Önümüzdeki yıllarda bunun gereğini yerine getirmek lazım. Bu benim tarafımda her zaman olumlu tavır içerisinde olacak. Sizlerin de aynı yaklaşım içinde olacağınıza inanıyorum." diye konuştu.

Yerel seçimde Türkiye'de yeni bir demokratik sürecin kapısının aralandığını belirten Kuruş, "Umuyoruz ki demokratikleşmeyi birlikte sağlayabiliriz." dedi.

Karabulut ise ziyaretin DEM Parti için çok kıymetli olduğunu söyledi. Türkiye'de yeni bir dönemin başladığını anlatan Karabulut, şunları kaydetti:

"Bu dönemde de zaten bütün Türkiye'de bir şekilde açık ve belli olmayan örtü olsa da gözükmese de hep ittifak içinde olan iki partiyiz. Bazı alanlarda her zaman birbirimize destek oluyoruz. Özellikle DEM Parti sizlerin de iktidara gelebilmesi için cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çok destek veren bir parti. Birlikte bir arada çok iyi şeyler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bizlerin yerel yönetimler tecrübesi çok fazla var. Ne yazık ki batıda yok. CHP'nin batıda çok ciddi bir deneyimi, tecrübesi ve başarısı var. Bizim de Kürt illerinde ciddi bir başarımız var. Bu deneyimleri ortaklaştırırsak bir arada birtakım şeyleri yapabilirsek çok mutlu olacağız diye düşünüyorum."

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise Türkiye'de demokrasi ikliminin İzmir'de yeşerebileceğine inandığını söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, DEM Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika

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