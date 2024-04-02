İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İlçe Belediye Başkanlarıyla Toplantı Yaptı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Cemil Tugay, yeni seçilen ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Belediye hizmetleri ile ilgili beklentiler ve ileriye dönük çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan Tugay, "Mazbatalarımızı aldıktan sonra tüm ilçe belediye başkanlarımızla düzenli koordinasyon toplantıları gerçekleştireceğiz. İzmir'i birlik ve beraberlik içinde adalet, liyakat, eşit hizmet prensipleriyle yöneteceğiz" dedi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Cemil Tugay, CHP'den seçilen ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Tugay, mevcut durumun tespiti ve ileride yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını, mazbataların alınmasının ardından tüm ilçe belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantısı yapılacağını belirtti. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tugay, "Bunu ön koordinasyon toplantısı gibi değerlendirebilirsiniz. Mazbataları alıp başladıktan sonra resmi olarak tüm ilçe belediye başkanlarımızı davet edeceğiz. Herkes çok istekli, biran önce çalışmaya başlamak ve vaatlerini gerçekleştirmek istiyor. Kampanya sürecinde halkla çok iyi ilişki kurduk, devamını da getireceğiz. Birlik ve beraberliğimizle, uyumlu çalışmamızla vatandaşlarımızın iyi bir belediyecilik hizmeti almasını sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.
Başkan Tugay, mazbatayı aldıktan sonra ilk olarak hızlı eylem planı kapsamındaki işlerin hayata geçmesi için talimat vereceğini söyledi.
"Bu başarı Özgür Özel'indir"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim başarısını kutlamak için İzmir'e geleceğini ancak tarihin henüz belli olmadığını vurgulayan Başkan Tugay, şunları kaydetti:
"Dün gece görüştüm. Hafta sonuna doğru gelmeyi düşündüğünü söyledi. Tüm Türkiye'de mitingler yaptı, bu başarı Özgür Özel'in başarısıdır. Partimizin yeni üst yönetiminin başarısıdır. Özgür Özel'i İzmirli görüyoruz. O nedenle kendisinin uygun gördüğü bir zaman burada olacaktır. Her şeyi yakından takip edeceğini biliyorum. Ne zaman bize zaman ayırırsa, her zaman başımızın üzerinde yeri var. Hak ettiği şekilde karşılayacağız ve hak ettiğimiz kutlamayı beraber yapacağız." - İZMİR
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MHP temsilcileri Pınarbaşı'nda 141 sandık için, Yeniden Refah Partisi temsilcileri de Yahyalı'da 99 sandık için seçim sonuçlarına itiraz etti. İlçe Seçim Kurulları, parti temsilcilerinin itirazını karara bağlayacak. Pınarbaşı ilçesinde CHP adayı Deniz Yağan, MHP adayı Menduh Uzunluoğlu'nu geride bırakarak başkan seçilmişti. Yahyalı'da ise AK Parti adayı Esat Öztürk, Yeniden Refah Partisi adayı Veysel Ekinci'yi geçerek başkan seçilmişti.
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde, muhtarlık yarışında adaylar eşit oy alınca muhtar kurayla belirlendi. Denizciler Mahallesi'nde yapılan seçimde Okay Güğül ve Enver Başkan'a eşit oy çıkması üzerine muhtarlık kurası çekildi. Kura sonucunda muhtarlık Okay Güğül'e verildi. Güğül, vatandaşlara hizmet etmek için çalışacağını belirtti.
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Yeniden Refah Partisi, Onikişubat ilçesinde yapılan seçimlerin sonuçlarına itiraz ederek, seçimlerin yeniden yapılması talebinde bulundu. Parti yetkilileri, ıslak imzalı tutanaklara göre AK Parti adayının daha fazla oy aldığını iddia etti ve seçim sonuçlarında hatalar olduğunu savundu. Seçimlerin yeniden yapılması için İlçe Seçim Kuruluna dilekçe sunuldu.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, Abdullah Zeydan'ın Van Belediye Başkanlığına yeterliliğinin kararı üzerine Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz edeceklerini bildirdi.
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