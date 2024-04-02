İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İlçe Belediye Başkanlarıyla Toplantı Yaptı

Politika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Cemil Tugay, yeni seçilen ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Belediye hizmetleri ile ilgili beklentiler ve ileriye dönük çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulan toplantıda konuşan Tugay, "Mazbatalarımızı aldıktan sonra tüm ilçe belediye başkanlarımızla düzenli koordinasyon toplantıları gerçekleştireceğiz. İzmir'i birlik ve beraberlik içinde adalet, liyakat, eşit hizmet prensipleriyle yöneteceğiz" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Dr. Cemil Tugay, CHP'den seçilen ilçe belediye başkanlarıyla toplantı yaptı. Tugay, mevcut durumun tespiti ve ileride yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını, mazbataların alınmasının ardından tüm ilçe belediye başkanlarıyla koordinasyon toplantısı yapılacağını belirtti. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Tugay, "Bunu ön koordinasyon toplantısı gibi değerlendirebilirsiniz. Mazbataları alıp başladıktan sonra resmi olarak tüm ilçe belediye başkanlarımızı davet edeceğiz. Herkes çok istekli, biran önce çalışmaya başlamak ve vaatlerini gerçekleştirmek istiyor. Kampanya sürecinde halkla çok iyi ilişki kurduk, devamını da getireceğiz. Birlik ve beraberliğimizle, uyumlu çalışmamızla vatandaşlarımızın iyi bir belediyecilik hizmeti almasını sağlayacağız" ifadelerine yer verdi.

Başkan Tugay, mazbatayı aldıktan sonra ilk olarak hızlı eylem planı kapsamındaki işlerin hayata geçmesi için talimat vereceğini söyledi.

"Bu başarı Özgür Özel'indir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in seçim başarısını kutlamak için İzmir'e geleceğini ancak tarihin henüz belli olmadığını vurgulayan Başkan Tugay, şunları kaydetti:

"Dün gece görüştüm. Hafta sonuna doğru gelmeyi düşündüğünü söyledi. Tüm Türkiye'de mitingler yaptı, bu başarı Özgür Özel'in başarısıdır. Partimizin yeni üst yönetiminin başarısıdır. Özgür Özel'i İzmirli görüyoruz. O nedenle kendisinin uygun gördüğü bir zaman burada olacaktır. Her şeyi yakından takip edeceğini biliyorum. Ne zaman bize zaman ayırırsa, her zaman başımızın üzerinde yeri var. Hak ettiği şekilde karşılayacağız ve hak ettiğimiz kutlamayı beraber yapacağız." - İZMİR