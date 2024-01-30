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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aday gösterilmeme haberini siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirdi - Son Dakika
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aday gösterilmeme haberini siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirdi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP'nin MYK toplantısından 5 dakika önce aday gösterilmeyeceği haberini aldığını belirterek, bunu siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirdi. Soyer, yaptığı açıklamada, görev yaptığı dönemle ilgili alnının ak, vicdanının rahat olduğunu ifade etti ve CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksiklikleri ve hataları olduğunu düşündüğünü belirtti. Adayların açıklanmasında yaşanan gecikmenin İzmir halkına saygısızlık olduğunu savunan Soyer, adaylığı açıklanan tüm büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aday gösterilmeme haberini siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirdi
30.01.2024 - 14:13,
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yeni dönem için aday gösterilmeyeceği haberinin CHP'nin MYK toplantısından 5 dakika önce kendisine bildirildiğini belirterek, bunu "en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik" olarak değerlendirdi.

Soyer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, önce Seferihisar'da ardından İzmir'de canla başla çalıştığını, Türkiye'ye örnek olacak birçok uygulamayı başlattığını ifade etti.

Görev yaptığı dönemle ilgili alnının ak, vicdanının rahat olduğunu aktaran Soyer, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ilk dönemin sonunda yeni dönem için aday gösterilmeyeceğimin MYK toplantısından 5 dakika önce tarafıma tebliğ edilmiş olmasını en hafif deyimle siyasi nezaketsizlik olarak değerlendiriyorum. Ancak bu nezaketsizlikten daha vahiminin, CHP'nin aday belirleme süreçlerindeki eksikleri ve hataları olduğunu düşünüyorum.

Adaylık süreçlerinde tüm belediye başkanları için aynı objektif kriterlerin uygulanması gerekirken ne yazık ki böyle olmamıştır. Ayrıca örgütün sesinin dinlendiğine, tabanın ve sivil toplum kuruluşlarının tercihlerinin dikkate alındığına dair de hiçbir emare bulunmamaktadır. Talep edilmesine rağmen ön seçim de yapılmamış, süreç İzmir halkıyla şeffaf bir şekilde paylaşılmamıştır. Bütün bunlar yapılmadığı gibi sadece siyasi ödüllendirme ve cezalandırma yoluna gidilmiş olması kaygı vericidir."

Adayların açıklanmasında yaşanan gecikmenin İzmir halkına saygısızlık olduğunu savunan Soyer, adaylığı açıklanan tüm büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını kutladığını belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, aday gösterilmeme haberini siyasi nezaketsizlik olarak değerlendirdi - Son Dakika
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