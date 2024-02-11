İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığı için çağrı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığı için çağrı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer\'in adaylığı için çağrı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in aday gösterilmesini isteyen bir grup, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulundu. Grup, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde bir araya gelerek Özgür Özel'in manipüle edilmiş anketlerle yanıltıldığını savundu ve Soyer'in İzmir'e yaptığı önemli atılımları vurguladı.

11.02.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in yerel seçimlerde aday gösterilmesini isteyen bir grup, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e çağrıda bulundu.

Aralarında muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu grup, CHP İzmir İl Başkanlığı önünde bir araya geldi.

Grup adına konuşan Neslihan Karayılan, Özgür Özel'in manipüle edilmiş anketlerle yanıltıldığını savundu.

Özel'in hatayı görerek yanlıştan döneceğine inandıklarını aktaran Karayılan, şunları kaydetti:

"Tunç Başkan, 22 yıldır merkezi hükümet tarafından göz ardı edilen İzmir'in geçmişi 50 yıla uzanan temel kentleşme sorunlarını gidermek üzere önemli atılımlar gerçekleştirmiştir. Bu 5 yılda altyapıda, raylı sistemlerde, Körfez'deki koku sorununu gidermede çok önemli adımlar atmıştır. Üstelik bunları merkezden hiçbir yardım almadan uluslararası kuruluşlardan sağladığı fonlarla gerçekleştirmiştir. Bütün engellemelere rağmen 5 yılda mazeret üretmemiş, iş üretmiştir. Toplumun tüm kesimlerini kucaklamış, sosyal demokrat duruşuyla arka mahallelere öncelik vermiştir. Böyle bir başkana bugün yaşatılanlar reva mıdır, ceza mıdır, hak mıdır?"

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Tunç Soyer, İzmir, İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığı için çağrı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:00:30. #1.11#
SON DAKİKA: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in adaylığı için çağrı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement