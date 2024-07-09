İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, sosyal denge tazminatı talebini görüştü - Son Dakika
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Politika

İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, sosyal denge tazminatı talebini görüştü

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, Tüm Bel-Sen'e bağlı memurların talep ettiği 'yasal sınır üstündeki sosyal denge tazminatı' konulu önergeyi tartıştı. Önergede, yasal sınır üstündeki sosyal denge tazminatı için meclis kararı alınması maddesi tartışmalara neden oldu. Önerge oy birliğiyle Hukuk ile Plan ve Bütçe komisyonlarına sevk edildi.

09.07.2024 09:01
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İzmir Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasına (Tüm Bel-Sen) bağlı memurların talep ettiği "yasal sınır üstündeki sosyal denge tazminatı" konulu önerge tartışıldı.

Kültürpark'ta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay başkanlığındaki meclis toplantısında, gündeme eklenen önergeler görüşüldü.

Başkanlık tarafından, Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasındaki toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayan yasal sınır üzerindeki sosyal denge tazminatı talebiyle ilgili önerge sunuldu.

Önergede yasal sınır üstündeki sosyal denge tazminatı için "meclis kararı alınması" maddesi tartışmalara neden oldu.

AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri bunun için meclis kararı alınmasına gerek olmadığını, geçmişte Başkan Cemil Tugay'a bunun için yetki verildiğini ve belediye başkanının tek başına sözleşme imzalamaya yetkili olduğunu ifade etti.

Cemil Tugay ise daha önce alınan yetkinin, yasal sınırın üzerine çıkmak için yeterli olmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Siz daha önce yasal sınırda bir yetki verdiniz. Şu anda böyle bir karar alacaksak meclisimizin onayı ile yapmak istiyorum. Sizler olumsuz görüş verecekseniz Hukuk Komisyonu'nda, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda tartışılır. Vermeyecekseniz zaten kabul edip geçeceğiz. Komisyonlardan bu kararın oy birliğiyle gelmesini istiyorum. Herkes bu sorumluluğu paylaşmalı. Tek başına belediye başkanına yıkarak olmuyor bu işler."

AK Parti Grup Başkanvekili Hakan Yıldız ise sürecin memurların lehine sonuçlanmasını istediklerini belirterek, "Yasal sınırlar ile vermenin dışında yarın memur kardeşlerimizin herhangi bir iadeye konu olmayacak şekilde talep ettikleri miktarların verilmesi... Üst sınıra çıkma ile ilgili önergede çok net var." ifadelerini kullandı.

Önerge, oy birliğiyle Hukuk ile Plan ve Bütçe komisyonlarına sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi, sosyal denge tazminatı talebini görüştü - Son Dakika

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