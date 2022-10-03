Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 2 kişi, alkol masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği anları sosyal medyadan paylaştı. Videoda 2 şahsın Müslümanların kutsal kitabını yırtarken, alaycı sözler sarf etmesi izleyenlerin tepkisini çekti.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

26 Eylül tarihli videonun gündem olması üzerine savcılık, olayla ilgili harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet'in 2 kişinin kimliklerini tespit ettiğini ve savcılık kararıyla şahısların gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar..."