Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı

03.10.2022 20:56

İzmir'de alkol masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp yakan ve o anları kaydedip sosyal medyadan paylaşan 2 kişi için harekete geçildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlikleri tespit edilen şahısların savcılık talimatıyla gözaltına alındığını açıkladı.

İzmir'de 2 kişi, alkol masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği anları sosyal medyadan paylaştı. Videoda 2 şahsın Müslümanların kutsal kitabını yırtarken, alaycı sözler sarf etmesi izleyenlerin tepkisini çekti.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

26 Eylül tarihli videonun gündem olması üzerine savcılık, olayla ilgili harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet'in 2 kişinin kimliklerini tespit ettiğini ve savcılık kararıyla şahısların gözaltına alındığını duyurdu.

İçki masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp o anları sosyal medyadan paylaşan 2 kişi gözaltına alındı

Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar..."

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İzmir, Politika, Güncel, Son Dakika

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