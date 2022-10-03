Alkol alıp Kur'an-ı Kerim'i yırtan 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'de 2 kişi, alkol masasında Kur'an-ı Kerim'i yırtıp ateşe verdiği anları sosyal medyadan paylaştı. Videoda 2 şahsın Müslümanların kutsal kitabını yırtarken, alaycı sözler sarf etmesi izleyenlerin tepkisini çekti.
26 Eylül tarihli videonun gündem olması üzerine savcılık, olayla ilgili harekete geçti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet'in 2 kişinin kimliklerini tespit ettiğini ve savcılık kararıyla şahısların gözaltına alındığını duyurdu.
Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"İzmir'de Kur'an-ı Kerim'e saygısızlık yapan iki edepsizin kimlikleri Emniyet Teşkilatımızca tespit edildi ve savcılık talimatı ile gözaltına alındılar..."
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