İzmir'den Turizm Raporu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'den Turizm Raporu Açıklandı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkü Ocakları, Türkiye'de turizmin yıl boyu gelişimi için bir rapor hazırladı ve öneriler sundu.

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığınca, Türkiye'de turizmin yılın 12 ayına yayılmasına yönelik "Turizmin Ekonomiye Katkıları Nasıl Artırılabilir?" başlıklı rapor hazırlandı.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, literatür taraması ile resmi kurumların güncel verilerinden yararlanılarak hazırlanan raporda, İzmir'in Türkiye turizmindeki yerinin ortaya konulması ve kentin turizm potansiyelinin daha etkin kullanılmasına yönelik önerilerin geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Çalışmada, Türkiye turizminin önündeki sorunlar arasında mevsimsellik, deniz-kum-güneş turizmine bağımlılık, altyapı eksiklikleri, tanıtım ve pazarlama sorunları, çevresel sorunlar ile nitelikli personel eksikliği sıralandı.

Raporda, turizmin yalnızca deniz, kum ve güneş anlayışıyla sınırlandırılmaması gerektiği belirtilerek farklı turizm alanlarının geliştirilmesiyle Türkiye'nin turizm gelirlerinin artırılabileceği ifade edildi.

Turizmin dört mevsime yayılmasının ekonomiye ve toplumsal kalkınmaya önemli katkı sağlayacağı vurgulandı.

Kaynak: AA

Politika, Ekonomi, Türkiye, Turizm, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Politika İzmir'den Turizm Raporu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara’da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod Marmara'da fırtına uyarısı: 7 il için sarı kod
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti
Söke’de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti Söke'de tren kazası: 1 kadın hayatını kaybetti
Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti Boğazda kıyıya vuran yunuslar halkı tedirgin etti
Aydın Efeler’de silahlı saldırı: 1 ölü Aydın Efeler'de silahlı saldırı: 1 ölü
Haluk Levent’in “Altın dolu“ denilen kasası açıldı İçinden çıkanlar polisi şoke etti Haluk Levent'in "Altın dolu" denilen kasası açıldı! İçinden çıkanlar polisi şoke etti

11:41
Süper Lig’de şampiyonluk oranları belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oranı bomba
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranı bomba
11:23
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid’de ilk kupasını kazandı
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geldi
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 14:29:03. #7.13#
SON DAKİKA: İzmir'den Turizm Raporu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.