AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, yıkılan İzmir Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunun (Buca Cezaevi) bulunduğu alanla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın hazırladığı planın askıya çıkarıldığını kaydetti.
Kaya, yaptığı açıklamada Buca Cezaevi'nin bulunduğu alanla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinin alışveriş merkezi planı olduğunu savunarak, bakanlık tarafından hazırlanan planla Buca'ya yeni bir yeşil alan, park, rekreasyon alanı, otopark, eğitim alanı ve belediyenin kapalı pazar yeri yapacağı bir alanı kazandırdıklarını bildirdi.
Bakanlığın hazırladığı planın hemşehrilerin hassasiyetleri, kentin ihtiyaçları, kurumların beklentileri dikkate alınarak, titizlikle hazırlandığını kaydeden Kaya, planla Adnan Kahveci Caddesi'nin kesintisiz ulaşıma açılacağını, Buca trafiğinin rahatlatılacağını da aktardı.
Son Dakika › Politika › İzmir haber! AK Parti'li Kaya'dan yıkılan Buca Cezaevi'nin yerine ilişkin açıklama - Son Dakika