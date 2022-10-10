Kaya, yaptığı açıklamada Buca Cezaevi'nin bulunduğu alanla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesinin alışveriş merkezi planı olduğunu savunarak, bakanlık tarafından hazırlanan planla Buca'ya yeni bir yeşil alan, park, rekreasyon alanı, otopark, eğitim alanı ve belediyenin kapalı pazar yeri yapacağı bir alanı kazandırdıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Politika › İzmir haber! AK Parti'li Kaya'dan yıkılan Buca Cezaevi'nin yerine ilişkin açıklama - Son Dakika

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