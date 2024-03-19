Politika

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret etti. Dağ, "Sorunları halının altına süpürerek İzmir'in beş yıl daha kaybetme lüksü yok. Bir yerden başlayıp bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürmeye devam ediyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Odasını ziyaret eden Dağ, taksicilerle bir araya geldi. Taksicilere trafiği yeni yollar yaparak rahatlatacaklarını ifade eden Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, "Optimum Kavşağı'nın trafiğini rahatlatmak için Akçay Caddesi'ne alternatif bir şekilde Esbaş'ın arka tarafından yine çevre yola çıkacak bir alternatif yol yapacağız. Esbaş'ın giriş ve çıkışını da bu arka yola almak suretiyle Optimum Kavşağı'nı da esasında tamamen rahatlatmış olacağız. Gelin önümüzdeki beş sene ne yapacağımızı konuşalım. Sorunları halının altına süpürerek İzmir'in beş yıl daha kaybetme lüksü yok. Bir yerinden başlamak gerektiğini düşünüyorum. Bir yerinden bir şeyler yapmak gerektiğini düşünüyorum. Ondan aylardır söylüyorum. Günü kurtararak İzmir'in sorunlarına çözüm bulmanız imkan dahilinde değil" dedi.

"Projeler yarışsın"

Projelerin yarışması gerektiğini ifade eden Dağ, "Neler yapacağımız yarışırsa 31 Mart akşamı zaten kimse kaybetmez, İzmir kazanır. Bizim derdimiz de 31 Mart akşamında da İzmir'in kazanmasıdır. Bunların hepsi ancak sizlerin ben bir önceki seçimde de geldiğimde o zaman ÖTV sözü bizim tarafımızdan verilmişti. Bazı durumlardan dolayı zamanı bekliyor. Ben bu işin hızlandırılması için üzerime düşeni, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olsam da, olmasam da, bu partinin bir mensubu olarak inşallah bunu takibini sonuna kadar yapacağız. Bugüne kadar Recep Tayyip Erdoğan'ın söz verdiği hiçbir şeyi yapmadığını gayet iyi biliyorum" şeklinde konuştu.

Korsan konusunda konunun gerekli olduğunu söyleyen Dağ, sözlerini şöyle noktaladı: "Kanunun nasıl, nerelerde hazırlanıp, nerelerde elde edeceğini bilen biri olarak inşallah o kanundaki düzenlemenin değişmesiyle ilgili meclis açılır açılmaz ben de lojistik faaliyetimi ve ilgili yerlerle görüşmeyi onun da birebir takipçisi olacağımı söyleyeyim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilirsem de, aracı uygun olanlara kabini ve kamerayı kuracağımızın sözünü verdik." - İZMİR