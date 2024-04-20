İzmit Belediyesi\'nde Yeni Dönemin İlk Meclis Toplantısı Gerçekleşti

Politika

İzmit Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleşti. CHP meclis üyelerince alkışlarla karşılanan Başkan Hürriyet birleştirici mesajlar vererek, "400 bin İzmitliye hizmet etmek için çok çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.

İzmit Belediyesi'nin 2024 yılı nisan ayı meclisi gerçekleşti. Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında gerçekleşen meclis toplantısı belediye meclis salonunda yapıldı. Salona girişte alkışlarla karşılanan Başkan Hürriyet, meclis üyeleriyle tek tek selamlaştı. Meclis toplantısında 34 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Yeni dönemin ilk meclis toplantısında konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, "Hep birlikte güzel döneme başlıyoruz. Bütün İzmitlilere bize olan güvenleri için teşekkür ediyoruz. 2019 yılında 'Gülümse İzmit' diyerek yola çıktık. Şehrimizin her köşesine umut taşımak için yola çıktık. Bu gülümsemenin şehrimizde daha da yayılacağını umuyoruz. Seçim döneminde de belirttiğimiz gibi rantın değil halkın belediyesiyiz" diye konuştu.

"Çok işimiz olduğunu biliyoruz"

"'Güçlü başkan, güçlü meclis' sloganı ile şehrimiz için en iyi kararları alacağımıza inanıyoruz" diyen Başkan Hürriyet, "Artık bu sloganın içerisine parti ayırmaksızın bütün meclis üyelerini dahil ediyorum. Kentin yararına, halkımızın ihtiyacı olan hizmetlere oy birliği ile dayanışma duyguları ve yapıcı muhalefet duyguları ile destek vereceğine inanıyorum. Bu yeni dönemde de sizlerin katkısı ile İzmit'imizi daha modern ve yaşanabilir yer yapma iddiamızdan da vazgeçmeyeceğiz. Meclis üyelerimiz ve İzmitlilerimiz ile el ele vererek daha çok işimiz olduğunu biliyoruz. Yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Görevde 5 yılı geride bıraktık. Şeffaf ve hesap verilebilir bir yönetim anlayışımı geride bıraktık. Kimseye ayırt etmeden, adil şekilde kentimize hizmet etmeye çalıştık. Yaşanmışları geçmişte bırakıp geleceğe yeni sayfa açıyoruz. 400 bin İzmitliye hizmet etmek için çok çalışacağımıza söz veriyoruz. Bütün meclis üyelerimizi iş birliği yapmaya davet ediyoruz. Farklı dünya görüşü ve siyaset anlayışına sahip olabiliriz. Bu mecliste yer alan bütün herkesin ortak aklı işleteceğine inanıyoruz. Kimsenin iyi niyetinden şüphemiz yoktur" şeklinde konuştu.

Oylama ile seçimler yapıldı

Yapılan oylama sonucunda ise meclis birinci ve ikinci başkanvekilleri belirlendi. CHP Grubunun önerisi ve gizli oylama sonucunda birinci başkanvekili Mehmet Ümit Küçükkaya, ikinci başkanvekili ise Cengiz Özcan oldu. İzmit Belediyesinde yeni dönemin ilk meclis toplantısı gerçekleşti. Meclis toplantısında yapılan oylama sonucunda meclisin katip üyeleri de belirlendi. Yapılan oylama iki asil ve iki yedek katip üye seçimi yapıldı. CHP grubunun önerisi ve yapılan oylama sonucunda Nilgün Yılmaz ve Gamze Yılmaz Doğan asil, Vildan Bacıoğlu Taşkın ve Neslihan Çakır ise yedek üye oldu. Mecliste encümen üyeleri seçimi yapıldı. CHP grubunun önerisi ve yapılan oylama sonucunda encümen üyeleri; Hamit İlker Ulusoy, Erdem Arıcan, Barbaros Akkuş oldu. Ayrıca meclis toplantısında 14 ihtisas komisyonu kurulup üyeleri belirlendi. - KOCAELİ