Japonya'da Fumio Kishida resmen başbakan oldu - Son Dakika

Japonya'da geçtiğimiz ay yapılan genel seçimin galibi olan iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) başkanı Fumio Kishida, partisinin çoğunluğu elinde bulundurduğu mecliste yapılan oylamada yeniden başbakan seçildi.

Japonya'da geçtiğimiz ay yapılan genel seçimi LDP'nin kazanmasının ardından ülkeyi bir dönem daha yönetecek isim resmen belli oldu. Son seçimin galibi olan iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) başkanı Fumio Kishida, partisinin çoğunluğu elinde bulundurduğu mecliste yapılan oylamada yeniden başbakan seçildi. Bugün göreve başlayacak 2. Kishida kabinesine dair detayların önümüzdeki saatlerde netleşmesi bekleniyor.

Görev değişimi yaşanmıştı

Önceki Japonya Başbakanı Yoshihide Suga Covid-19 salgınını yönetmede başarısız olmakla eleştirilmiş, anketlerde kendisine yönelik kamuoyu desteğinin düştüğü görülen Suga, eylül ayında yaptığı açıklamada iktidardaki LDP'nin liderlik yarışına girmeyeceğini duyurmuştu. LDP milletvekilleri ile bölge temsilcilerinin oy kullandığı seçimin ikinci turunda 257 oy alan Japonya eski Dışişleri Bakanı Fumio Kishida, 170 oy alan Japonya Reform Bakanı Taro Kono'yu geride bırakarak LDP'nin liderlik koltuğuna oturmuştu. LDP'nin çoğunluğu elinde bulundurduğu mecliste gerçekleşen olağanüstü oturumda 4 Ekim'de Japonya'nın yeni başbakanı seçilen Kishida, 14 Ekim'de meclisin daha güçlü olan alt kanadını feshetmişti. Milletvekillerinin görev sürelerinin sona ereceği tarih olan 21 Ekim öncesinde alınan kararla Japon halkının sandığa gitmesine karar verilmişti.

Temsilciler Meclisi ve Senato'dan oluşan yasama organı Ulusal Meclis (Diet) tarafından yönetilen Japonya'da Temsilciler Meclisi üyelerini seçmek üzere gerçekleştirilen olağan genel seçimde LDP meclisteki 465 sandalyenin 261'ini kazanarak çoğunluğu korurken, koalisyon ortağı Komeito ise 32 sandalyeyi garanti altına almıştı. Böylece Kishida'nın bir dönem daha başbakanlık görevini yürüteceği netlik kazanmıştı. - TOKYO