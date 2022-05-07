Japonya'dan Güney Kore ile buzları eritecek adım - Son Dakika
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Japonya'dan Güney Kore ile buzları eritecek adım

07.05.2022 09:53
Japonya'dan Güney Kore ile buzları eritecek adım

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'nin Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı seçilen Yoon Suk-Yeol'un göreve başlama törenine Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın özel temsilcisi olarak katılacağı bildirildi.

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'nin Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı seçilen Yoon Suk-Yeol'un göreve başlama törenine Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın özel temsilcisi olarak katılacağı bildirildi.

Güney Kore'de geçtiğimiz Mart ayında yapılan başkanlık seçimini kazanan Yoon Suk-yeol dönemi yaklaşırken, Japonya'dan son yıllarda gerilen Tokyo- Seul ilişkilerinde yeni sayfa açabilecek bir adım geldi. Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi'nin Güney Kore'nin yeni Devlet Başkanı seçilen Yoon Suk-Yeol'un göreve başlama törenine Japonya Başbakanı Fumio Kishida'nın özel temsilcisi olarak katılacağı bildirildi. Japonya hükümetinden yapılan açıklamada Hayashi'nin önümüzdeki Pazartesi ve Salı günü Güney Kore'de temaslarda bulunacağı ve Salı günü düzenlenecek törene katılacağı belirtildi.

"Bölgesel istikrar için iş birliği şart"

Japonya Dışişleri Bakanı Yoshimasa Hayashi ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Japonya ve Güney Kore arasındaki işbirliği kadar iki ülke ile ABD arasındaki bağların da Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdidi bertaraf etmek ve bölgesel istikrarı korumak için kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Tokyo-Seul ilişkilerinin tarihi ihtilaflar nedeniyle gergin bir dönemden geçtiğini hatırlatan Hayashi, buna rağmen ülkesinin Seul ile sağlıklı bağları yeniden kurmaya çalışacağını ve Yoon hükümetiyle yakın iletişimi sürdüreceğini kaydetti.

Zafer elde etmişti

Güney Kore'de geçtiğimiz Mart ayında yapılan devlet başkanlığı seçiminde ipi göğüsleyen isim, ana muhalefetteki Halkın Gücü Partisi adayı Yoon Suk-Yeol olmuştu. Yoon, 10 Mayıs'ta başkanlık koltuğunu Moon Jae-In'den devralacak. - TOKYO

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Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Kore, Japonya, Tokyo, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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