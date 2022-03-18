Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika
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Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

18.03.2022 08:59
Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa'nın yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı açıklandı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'nca Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa'nın yarın Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı açıklandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, 19 Mart 2022 tarihinde ülkemize bir çalışma ziyaretinde bulunacaktır. Ziyaret vesilesiyle yapılacak görüşmelerde ikili ilişkilerimizin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası konuların ele alınması öngörülmektedir" denildi.


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Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Japonya, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Japonya Dışişleri Bakanı, Türkiye'ye geliyor - Son Dakika


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