Japonya\'nın Yeni Başbakanı Shigeru Ishiba

Politika

JAPONYA'DA iktidarda bulunan Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) başkanlık seçimini kazanan Shigeru Ishiba, mecliste yapılan oylamada ülkenin 102'inci başbakanı seçildi.

Japonya Başbakanı Fumio Kishida Ağustos'ta yaptığı açıklamada, iktidardaki Liberal Demokrat Parti'nin (LDP) 'yeni bir başlangıca' ihtiyacı olduğunu söyleyerek Eylül'de partinin liderliğine yeniden aday olmayacağını açıkladı. Geçen hafta yapılan LDP başkanlık seçimini kazanan Shigeru Ishiba, mecliste bugün yapılan oturumda 461 oyun 291'ini alarak ülkenin yeni başbakanı seçildi. LDP'deki başkanlık yarışını kazanmasının ardından yaptığı açıklamada erken seçime gidileceğini söyleyen Ishiba, "Yeni yönetimin bir an önce halk tarafından değerlendirilmesinin önemli olduğuna inanıyorum. Tüm şartların uygun olması halinde 27 Ekim'de bir genel seçim yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kishida ise Japonya halkına seslendiği veda mesajında, "Çok sayıda vatandaşımızın desteği sayesinde üç yıl boyunca Başbakan olmanın ağır sorumluluklarını yerine getirebildim. Her şeyden önce bu, halkın işbirliği sayesinde mümkün oldu. Siyaset halka aittir. Japonya halkı ile birlikte yürümeye devam etmek istiyorum. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.