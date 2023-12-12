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Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesi için büyük adım - Son Dakika
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Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesi için büyük adım

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nun Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ilettiği Düver, Elmalı Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi için acele kamulaştırma işlemi, Resmi Gazete yayınlandı.

Jeotermal Kaynaklı Sera Organize Sanayi Bölgesi için büyük adım
12.12.2023 - 11:26,
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu'nun Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya ilettiği Düver, Elmalı Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi için acele kamulaştırma işlemi, Resmi Gazete yayınlandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşerek Düver, Elmalı Jeotermal Sera Organize Sanayi Bölgesi için yapılacak kamulaştırma işlemlerinin hızlandırılmasını talep etmişti. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname de, alanın acele kamulaştırılmasına karar verildiği belirtildi. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı kararı şu şekilde:

"Kayseri Kocasinan Tarıma Dayalı İhtisas (Jeotermal Kaynaklı Sera) Organize Sanayi Bölgesinin genel yerleşim ve üst yapı modül projeleri ile imar ve parselasyon planlarının onaylanarak alt yapı inşaatlarına başlanabilmesi ve bölgenin kuruluşu ile ilgili iş ve işlemlerin bir an önce tamamlanarak faaliyete geçirilebilmesi amacıyla ekli listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27'nci maddesi gereğince karar verilmiştir."

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu da, kararı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Gayretlerimiz sonuç verdi. Hayırlı olsun Kayseri" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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