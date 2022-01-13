Üye Girişi
Johnson, kısıtlamalara rağmen partiye katıldığı için özür diledi - Son Dakika

Johnson, kısıtlamalara rağmen partiye katıldığı için özür diledi

13.01.2022 00:58
Johnson, kısıtlamalara rağmen partiye katıldığı için özür diledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2020'de ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen bir partiye katıldığına ilişkin iddialarını doğrulayarak özür diledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 2020'de ülkede uygulanan Covid-19 kısıtlamalarına rağmen Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen bir partiye katıldığına ilişkin iddialarını doğrulayarak özür diledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Mayıs 2020'de Covid-19 kısıtlamalarının yürürlükte olduğu dönemde Başbakanlık Ofisi çalışanlarının kuralları ihlal ederek parti düzenlediği iddialarını doğruladı. Johnson bir süredir devam eden suçlamaların ardından bugün Avam Kamarası'nda yaptığı açıklamada yaklaşık 40 kişinin bulunduğu partiye katıldığını kabul ederek özür diledi.

Johnson, söz konusu tarihte saat 18.00 civarında personele teşekkür etmek için Downing Street'te yer alan başbakanlık ofisinin bahçesine gittiğini ancak toplantının bir "iş etkinliği" olduğunu düşündüğünü söyledi. Toplantıda 25 dakika boyunca kaldığını söyleyen Johnson, "Geriye dönüp baktığımda herkesi içeri göndermeliydim. Onlara teşekkür etmenin başka bir yolunu bulmalıydım" şeklinde konuştu. "Doğru anlamadığımız şeyler oldu. Yaptığımız şeylerden bazılarının doğru olmadığını öğrendik" ifadesini kullanan Johnson, "içtenlikle özür dilediğini" belirterek sorumluluk alması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Johnson istifaya çağrıldı

Avam Kamarası'nda milletvekilleri ve muhalefet liderleri tarafından büyük bir baskı ile karşılanan Johnson, istifa etmeye çağrıldı. Johnson'ın itirafına yanıt veren İşçi Partisi Lideri Sir Keir Starmer, Johnson'ı istifaya çağırarak kendini savunmasının İngiliz halkını gerçekten rahatsız edecek kadar "gülünç" göründüğünü söyledi. Starmer, Johnson'a seslenerek "Artık parti bitti başbakan" dedi. Johnson'ın yolundan sapmış acınası biri gibi göründüğünü söyleyen Starmer, Johnson'ın eylemlerini bakanlık yasasının açık bir ihlali olarak nitelendirdi.

İşçi Partisi Genel Başkan Yardımcısı Angela Rayner Johnson hakkında, "Sadece kuralları ihlal etmekle kalmadı, aynı zamanda İngiliz halkına yalan söyledi" ifadesini kullandı. Liberal Demokrat Parti ise başbakanın eylemlerinin "ulusun sağlığına tehdit oluşturduğunu" belirterek Johnson'ı istifaya çağırdı.

İktidar partisinde olan Muhafazakar Parti milletvekilleri de, Johnson'ı eleştirerek hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi. Muhafazakar milletvekili Tobias Ellwood, Johnson'ı harekete geçmeye ve Downing Street'in kötü kararı için özür dilemeye çağırdı. Başka bir Muhafazakar milletvekili Christian Wakeford da 20 Mayıs'taki Downing Street partisine ilişkin raporların "savunmasız" ve "utanç verici" olduğunu söyledi.

Parti daveti basına sızmıştı

İngiltere'de önde gelen basın kuruluşlarından ITV News, Başbakanlık Ofisi çalışanlarının 20 Mayıs 2020'de düzenledikleri parti davetiyelerini ortaya çıkardı. Basına sızan raporlara göre Başbakan Boris Johnson'ın çalışanlarından birinin yaklaşık 100 kişiye sosyal mesafeli olarak kendi getirdikleri içecekler ile güzel havanın tadını çıkarmaya davet eden bir eposta gönderdiği belirtildi.

Johnson'ın danışmanı istifa etmişti

Aralık 2020'de Başbakan Johnson'ın çalışanlarının Covid-19 kısıtlama kurallarına uymadığına ilişkin başka bir iddia ortaya atılmıştı. Noel tatili öncesinde başbakanın danışmanlarının bir partiye katıldığını yansıtan bir videonun basına sızmasının ardından Johnson'ın danışmanı Allegra Stratton istifa etmişti. Görüntülerde Covid-19 kısıtlamaları sırasında, hükümetin önlemlerini küçümseyici şakalar yapan ve başbakanlık ofisi çalışanlarının partiye katıldığını söyleyen Stratton, videonun ortaya çıkmasının ardından özür dilemişti. - MANCHESTER

YORUMLAR
500

Boris Johnson, Başbakanlık, Koronavirüs, Mayıs, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Johnson, kısıtlamalara rağmen partiye katıldığı için özür diledi - Son Dakika


Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü! Lise öğrencisi dolmuşun açık kapısından düştü!         
19:07
Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem Enes Kara'nın intiharına sessiz kalmakla eleştirilen Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Oy kaygısıyla gerçekleri söylemekten çekinmem         
16:18
Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi Düğün günü müstakbel kocasıyla ilgili öğrendiği gerçeğe çok üzüldü ama yine de vazgeçmedi         
15:44
Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları Teröristle fotoğrafları tepki çeken HDP'li vekil Semra Güzel'den yeni PKK kampı fotoğrafları         
15:26
Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi Benden Ne Olur filmi 2 gün sonra vizyona giriyor! Ünlü isimler galada şıklık yarışına girdi         
14:54
Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek Buse Varol'dan eşi Alişan'ın "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" sözlerine destek         
13:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dolar ve enflasyon mesajı: Temmuz ayında çalışanların durumunu tekrar değerlendireceğiz!         
12:31
Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı Son Dakika! Turkovac aşısının Faz-3 sonuçları belli oldu: En az Coronavac kadar güvenli ve etkin bir aşı         
10:43
Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi Memurlardan 2022'de yapılacak yemek kesintileri belirlendi         
10:14
İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın İzzet Yıldızhan kendisine "Ülkeyi rezil eden ahkam kesiyor" diyen Hande Yener'e gözdağı verdi: İsmimi yazsın         
10:01
İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal İnsanı perişan edip, evden çıkamaz hale getiriyor! Omicron'un yeni belirtisi: Kötü ishal         
10:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun canlı yayın davetine ne dedi?         
09:43
Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var Vaka sayıları 75 bine dayandı! Bilim Kurulu bugün toplanıyor, masada yeni tedbirler var         
09:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin Cumhurbaşkanı Erdoğan, teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Güzel için talimatı verdi: Bu işi bir an önce bitirin         
09:04
Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler Konyaspor'dan Ahmet Çalık'ın ölümü sonrası anlamlı hareket! 6 numaralı formasını emekli ettiler         
08:55
Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana Türkiye, avukat Dilara Yıldız'a ağlıyor! Katil zanlısının cinayetten önce attığı mesajlar tüyler ürpertti: Kanında duş aldıracağım sana         
08:27
Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı Son Dakika: Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı! İşçi maaşlarına yüzde 27.44 zam yapıldı         
07:46

Son Dakika Haberleri
00:46 BBP'li Akdoğan'dan Enes Kara'yla ilgili tepki çeken sözler: Bir velet öldü diye cemaatleri mi kapatacağız?
00:39 Avrupa'nın orta yerinde katliam! Sınır muhafızı 240 göçmenin öldürülüp toplu halde gömüldüğünü itiraf etti
00:13 Irak uyruklu çiftin 17 günlük bebeği ortada kaldı
00:06 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan dolandırıcılara karşı uyarı
23:37 Ünlü oyuncu Aslı Enver, yeni aşka yelken açtı
23:23 Bakan Süleyman Soylu'nun "İBB bazı gazetecileri maaşa bağladı" sözlerine Murat Ongun'dan yanıt
22:55 3 yaşındaki Ayşenur'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan dayı, her şeyi itiraf etti!
22:33 Anıtkabir'e giden Bülent Ersoy'un görüntüsü sosyal medyaya bomba gibi düştü
22:16 Bakan Soylu, canlı yayında gelecek planını anlattı!
22:04 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu'dan İBB'ye terör teftişi tepkisi: Bazı gazetecilere ayda 30 bin lira maaş bağlamak sizi haklı çıkarmaz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2022 02:01:43. #1.11#
SON DAKİKA: Johnson, kısıtlamalara rağmen partiye katıldığı için özür diledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement