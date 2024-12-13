Kadıgil: Gençlik Bütçesi Spor İçin Ayrılmış - Son Dakika
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Politika

Kadıgil: Gençlik Bütçesi Spor İçin Ayrılmış

TİP'li Sera Kadıgil, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin gençler yerine spor için ayrıldığını açıkladı.

13.12.2024 16:47
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin gençler için değil sadece spor için ayrıldığını savundu.

Kadıgil, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında grupları olmadığı için bütçe görüşmelerinde söz hakları olmadığını, bugün görüşülen 3 bakanlığın bütçelerine dair değerlendirmelerde bulunacağını söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bu yıl 232 milyar lira ayrıldığını, bu bütçenin sadece 3'te biri olan 77 milyar liranın bütün gençlik için ayrıldığını belirten Kadıgil, bütçenin yalnızca spor sermayesine hizmet ettiğini savundu.

Kadıgil, Türkiye'de çok fazla ev genci olduğunu belirterek, üniversiteye giren ve KYK yurtlarına yerleşen öğrencilerin de çok kötü şartlarda yaşadığını ifade etti.

Ev tutmayı deneyen üniversite öğrencilerinin de çok yüksek kiralarla karşılaştığını belirten Kadıgil, üniversitelerin yemekhanelerine de sürekli zam geldiğini ancak burslara çok düşük zamlar yapıldığını ileri sürdü.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 2025 yılı bütçesinin 53 milyar olduğunu anımsatan Kadıgil, bu bütçenin sadece yüzde 1'inin kültür ve sanata, yüzde 99'unun turizme ayrıldığını savundu.

Kadıgil, Milli Savunma Bakanlığına 1 trilyon 608 milyar lira ayrıldığını belirterek, bu bütçede yüzde 80'e varan bir artış olmasını eleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Kadıgil: Gençlik Bütçesi Spor İçin Ayrılmış - Son Dakika

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