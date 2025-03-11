Kadıköy Belediye Meclisi'nde Kadın Meclis Üyesine Yapılan Saldırıya Tepki - Son Dakika
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Politika

Kadıköy Belediye Meclisi'nde Kadın Meclis Üyesine Yapılan Saldırıya Tepki

Kadıköy Belediye Meclisi\'nde Kadın Meclis Üyesine Yapılan Saldırıya Tepki

AK Parti Nilüfer Meclis Üyesi Anzelha Nazlı Tan, Kadıköy Belediye Meclisi'nde AK Partili kadın meclis üyesine yönelik saldırıyı kınadı ve kadın haklarının siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.

11.03.2025 11:38  Güncelleme: 11:40
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AK Parti Nilüfer Meclis Üyesi Anzelha Nazlı Tan, Kadıköy Belediye Meclisi'nde AK Partili kadın meclis üyesine yönelik harekete tepki gösterdi. Nazlı Tan, kadın haklarının siyaset üstü bir mesele olduğunu belirtirken bazı kesimlerin kadın hakları savunuculuğunu ideolojik çerçevede ele aldığını ve kadınları siyasi görüşlerine göre ayrıştırdığını dile getirdi. Kadıköy Belediye Meclisi'nde yaşanan durumu değerlendiren Tan, "Kadıköy Belediye Meclisi'nde AK Partili kadın meclis üyemize yapılan haksız, hukuksuz ve sözlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.

"AK Parti kadın hakları konusunda icraatları defalarca göstermiştir"

Ak Parti'nin kadın hakları konusunda yaptıkları çalışmaları dile getiren Tan, " AK Parti, 2002'den bu yana kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal yaşamda daha güçlü bir yer edinmesi için önemli reformlara imza attı. Bu reformlar arasında: Kadın istihdamını artırmaya yönelik teşvikler, doğum izni süresinin uzatılması ve yarı zamanlı çalışma imkanı sağlanması,2011 yılında kadın-erkek fırsat eşitliği komisyonunun kurulması, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın oluşturularak kadın haklarına yönelik politikaların geliştirilmesi, kız çocuklarının eğitimini destekleyen projelerin hayata geçirilmesi,2013 yılında üniversitelerde başörtüsü yasağının kaldırılması, çalışan anneler için kreş desteklerinin sağlanması, çok çocuklu annelere yönelik sosyal yardımların artırılması gibi adımlar bulunmaktadır. AK Parti, kadınların sosyal hayatta, eğitimde, iş dünyasında ve siyasette daha fazla yer almasını destekleyen projelerle, kadın haklarının yalnızca söylemde kalmadığını, icraatlarla güçlendirildiğini defalarca göstermiştir" şeklinde konuştu.

"Kadınlar siyasette daha güçlü"

AK Parti'nin kadınların siyasette daha fazla yer almasını sağlamak amacıyla önemli düzenlemelere imza attığını belirten Tan, "Kadın milletvekili sayısı, AK Parti öncesine göre arttı.2004 yılında yerel yönetimlerde kadın kotası teşvik edildi.2007'den itibaren kadın bakanlar kabinede yer aldı. Bugün Türkiye'de kadınlar sadece siyasetle sınırlı kalmadan, akademide, iş dünyasında ve devlet kademelerinde de daha fazla temsil ediliyor "diye konuştu.

"Her kadın eşit değere sahiptir"

Kadın haklarını savunduğunu iddia eden bazı kesimlerin, konu AK Partili kadınlara geldiğinde çifte standart uyguladığına öne süren Tan bu tür ayrımcı tutumların kadın hakları mücadelesine zarar verdiğini ifade etti. Tan,"1999 yılında halkın iradesiyle seçilmiş bir milletvekili, TBMM'den alkışlar eşliğinde dışarı çıkarıldı. Bugün ise, Kadıköy Belediye Meclisi'nde AK Partili kadın meclis üyelerine yönelik haksız, hukuksuz ve sözlü saldırılar gerçekleştiriliyor. Kadın haklarını gerçekten savunanlar, bunu her kadın için yapmalıdır. Siyasi görüş fark etmeksizin, her kadın eşit değere sahiptir ve bunu görmezden gelmek, kadın hakları mücadelesine zarar verir. Kadıköy'de yaşanan bu çifte standardı kınıyoruz ve kadınların her alanda eşit ve güçlü bir şekilde var olmasını desteklemeye devam edeceğimizi vurguluyoruz. "dedi.

Ne olmuştu?

Kadıköy Belediye Meclisi' 1. Başkanvekili Ahmet Kurtuluş ile AK Parti Grup Başkanvekili Elif Lale Bilgili arasında süre kısıtlaması nedeniyle tartışma yaşanmıştı. Kurtuluş, AK Parti'nin ilçedeki tek meclis üyesi olan Bilgili'nin önce mikrofonunu kapattı sonra da 'Şunu atalım dışarıya' dedi. Bilgili ise tepki olarak meclisi terk etmişti. Bu sözlerinden dolayı kendi partisi de Ahmet Kurtuluş hakkında inceleme başlatmıştı. - BURSA

Kaynak: İHA

bursa, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadıköy Belediye Meclisi'nde Kadın Meclis Üyesine Yapılan Saldırıya Tepki - Son Dakika

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