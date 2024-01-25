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Kadıköy'de Maçoğlu'nun rakibi kim olacak? CHP'nin adayı belli gibi - Son Dakika
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Kadıköy'de Maçoğlu'nun rakibi kim olacak? CHP'nin adayı belli gibi

Yerel seçim için geri sayım devam ederken Türkiye Komünist Partisi'nin Kadıköy adayı olarak Fatih Mehmet Maçoğlu'nu açıklaması tüm gözlerin bu ilçeye çevrilmesini de beraberinde getirdi. İstanbul'daki kalelerinden biri olarak gördüğü Kadıköy için ince eleyip sık dokuyan CHP'nin de Maçoğlu'nun karşısına Mesut Kösedağı'nı çıkaracağı öğrenildi.

Kadıköy\'de Maçoğlu\'nun rakibi kim olacak? CHP\'nin adayı belli gibi
25.01.2024 - 15:08,
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Tüm gözler 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere çevrilmiş durumda... Partilerin aday belirleme süreci devam ederken belli başlı ilçelerin bu seçimde daha fazla ön planda olması bekleniyor. Bu ilçelerden birisi de hiç kuşkusuz ki Kadıköy...

KOMÜNİST BAŞKAN VE ALEVİ DEDESİ SAHADA

CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde yüzde 65'in üzerinde oy aldığı Kadıköy'de bu dönem Türkiye Komünist Partisi'nin Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu, AK Parti'nin de Alevi dedesi Veli Arslan'ı tercih etmesi sonrası tüm gözler CHP'nin adayının kim olacağına çevrildi.

Kadıköy'de Maçoğlu'nun rakibi kim olacak? CHP'nin adayı belli gibi

CHP'NİN ADAYININ KÖSEDAĞI OLMASI BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre; CHP'nin Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu'na da yakınlığıyla bilinen İBB CHP Grup Sözcüsü ve Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Mesut Kösedağı'nı aday göstermesi bekleniyor.

Kadıköy'de Maçoğlu'nun rakibi kim olacak? CHP'nin adayı belli gibi

Siyasete 2000 yılında CHP Kadıköy gençlik kollarında Başlayan Kösedağı, aday adaylığını açıkladığı toplantıda "Dayanışma ile omuz omuza verdiğimiz Kadıköy'de, Kadıköy'e değer katacak projelerle... Bir Kadıköy genci olarak, Kadıköy Beldiye Başkanlığına adayım! Kadıköy mesut olacak" ifadelerine yer vermişti.

YORUMLAR (7)
  • Hamdi Çankaya: Maçoğlu için oy verelim. Birazda farklı partiyi deneyelim Kadıköy'de bildim bileli chp var Yanıtla 52 151
  • Selim Kayisi: Ak Parti alır bu sene. Ve tahminlerin aksine mükemmel işler yapar. Yanıtla 39 28
  • Ali Kublay: Cacık olmaz boyunun ölçüsünü alir Yanıtla 46 21
  • Sami Göksu: Sayın maçoğlu gerçekten yöresinde tanınan sevilen birisi kadıköyün bir nefes alması lazım şişli Beşiktaş aynı kaldı bir değişiklik şart partiye değil de kişiye verseler çok doğru olur oyun istanbul biraz ilçe olarak dail olarakta geri gidiyor nadide yerler gitti Yanıtla 7 41
  • Beşiktaş 1903: Alevi dedesinin akp de işi ne kimse vermez Yanıtla 25 22
  • Beşiktaş 1903: Alevi dedesi Alevilere ihanetmi ettin Yanıtla 23 10
  • hüseyin şen: güneydoğuda ismi çokça bilinen tanınan bir başkan orda hangi şehirde girse kazanma şansı daha çoktu burası istanbul burada hemde chp ağırlıklı bir ilçede sadece önümüzdeki 5 yıllık görevini kaybetmiş olacak seçimi kaybederek Yanıtla 7 12

Kadıköy, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kadıköy'de Maçoğlu'nun rakibi kim olacak? CHP'nin adayı belli gibi - Son Dakika


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