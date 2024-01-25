Kadıköy\'de Maçoğlu\'nun rakibi kim olacak? CHP\'nin adayı belli gibi

Tüm gözler 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere çevrilmiş durumda... Partilerin aday belirleme süreci devam ederken belli başlı ilçelerin bu seçimde daha fazla ön planda olması bekleniyor. Bu ilçelerden birisi de hiç kuşkusuz ki Kadıköy...

KOMÜNİST BAŞKAN VE ALEVİ DEDESİ SAHADA

CHP'nin 2019 yerel seçimlerinde yüzde 65'in üzerinde oy aldığı Kadıköy'de bu dönem Türkiye Komünist Partisi'nin Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu'nu, AK Parti'nin de Alevi dedesi Veli Arslan'ı tercih etmesi sonrası tüm gözler CHP'nin adayının kim olacağına çevrildi.

CHP'NİN ADAYININ KÖSEDAĞI OLMASI BEKLENİYOR

Edinilen bilgiye göre; CHP'nin Kadıköy'de Ekrem İmamoğlu'na da yakınlığıyla bilinen İBB CHP Grup Sözcüsü ve Kadıköy Belediyesi Meclis Üyesi Mesut Kösedağı'nı aday göstermesi bekleniyor.

Siyasete 2000 yılında CHP Kadıköy gençlik kollarında Başlayan Kösedağı, aday adaylığını açıkladığı toplantıda "Dayanışma ile omuz omuza verdiğimiz Kadıköy'de, Kadıköy'e değer katacak projelerle... Bir Kadıköy genci olarak, Kadıköy Beldiye Başkanlığına adayım! Kadıköy mesut olacak" ifadelerine yer vermişti.