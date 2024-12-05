Kadın Temsili İçin Mücadele Vurgusu

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de çeşitli partilerin çatısı altında 119 kadın milletvekili olduğunu belirterek, "Bundan sonra hepimizin vazifesi TBMM'de kadın temsilinin arttırılması için gayret sarf etmek, hep beraber bu mücadeleyi sürdürmektir" dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da tüm kadınların hak, fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde yararlanmalarını sağladıklarını belirterek, "Anayasa başta olmak üzere temel kanunlarda kadın-erkek eşitliğini gözeten, pozitif ayrımcılığı destekleyen, her türlü şiddeti ve ayrımcılığı ortadan kaldıran düzenlemeleri hayata geçirdik" diye konuştu.

Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü dolayısıyla TBMM Tören Salonu'nda tören düzenlendi. Törende konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bu günün sadece Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını kazandığı günü hatırlamak bakımından değil, Türkiye'de kadınların siyasette, devlet yönetiminde, ülke yönetiminde elde ettikleri kazanımları bir kez daha gözden geçirmek, ileriye doğru hedeflerini yenilemek bakımından da önemli bir gün olduğunu söyledi. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının ardından 1935'te yapılan ilk genel seçimlerde Mecliste 17 kadın milletvekilinin yer aldığını, 1936 yılında boşalan milletvekillikleri için yapılan ara seçimle de kadın milletvekilli sayısının 18'e yükseldiğini belirten Kurtulmuş, "O anayasa değişikliğini yapan Meclisin de tamamı erkek. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı veren, o mücadeleye katkı sunan, Türkiye'de kadın haklarının gelişmesinde emeği olan değerli büyüklerimizi şükranla, minnetle yad ediyoruz. Bugün öğretim üyelerimizin yüzde 51'inin kadın olması bir tesadüf değil, on yıllar, hatta yüz yıllar boyunca süren mücadelenin çok değerli bir sonucudur. Yine aynı şekilde bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 119 kadın arkadaşımızın çeşitli partilerin çatısı altında var olması ve Türkiye'nin en büyük yasama ve denetleme fonksiyonunu icra eden demokrasinin tecelligahı olan Meclisimizde görev alması da bir tesadüf değildir. Bundan sonra hepimizin vazifesi TBMM'de kadın temsilinin arttırılması için gayret sarf etmek, hep beraber bu mücadeleyi sürdürmektir. Kadınların temsilini sadece rakam, sadece kota, sadece bir takım istatistik olarak görmenin de fevkalade büyük bir yanılgı olduğunun altını çizerim. Kadınların temsili, aynı zamanda nitelik yükseltilmesiyle ilgili eş zamanlı olan bir harekettir. Türk toplumunun niteliğinin arttırılması, demokrasinin standartlarının yükseltilmesi, adalet ve katılımcılığın arttırılması için hiç şüphesiz kadın katılımcılığı sadece TBMM'de değil, sadece siyasette değil, iş dünyasında, sanat dünyasında, kültür dünyasında, büyükelçilerimizin arasında, yöneticilerimizin arasında artacaktır" dedi.

Kurtulmuş, başörtüsü tartışmalarının da artık geride kaldığını ifade ederek, "Çok şükür artık bu tartışma geride kaldı. Türkiye'nin her yerinde, devletin her bir biriminde başörtülü-başı açık hiçbir ayrım gözetmeksizin tam manasıyla kadınlarımız arasında bir fırsat eşitliği sağlanmış ve bu uygulamaya konulmuştur. Bundan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyorum. Meclis arkadaşlarımız burada. Artık hiç kimse kimin başının örtülü, kimin başının açık olduğu ile ilgilenmiyor bile. Üniversitelerde hangi hocanın başında başörtüsünün olduğu, hangisinde olmadığıyla kimse ilgilenmiyor. Ne hocalar ilgileniyor, ne öğrenciler ilgileniyor. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde başörtüsü takan generalimizin varlığı kimseyi rahatsız etmiyor, etmemelidir. Türkiye'de başörtülü valilerimizin olması, başörtülü savcılarımızın, yargıçlarımızın olması kimseyi rahatsız etmiyor, etmemelidir. Bu artık lakayt bir tartışmadır" şeklinde konuştu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise tüm kadınların hak, fırsat ve imkanlardan adil bir şekilde yararlanmalarını sağladıklarını belirterek, "Anayasa başta olmak üzere temel kanunlarda kadın-erkek eşitliğini gözeten, pozitif ayrımcılığı destekleyen, her türlü şiddeti ve ayrımcılığı ortadan kaldıran düzenlemeleri hayata geçirdik. Siyasi temsil oranını yükseltmek, kadın girişimciliğini desteklemek ve çalışma hayatında fırsat eşitliğini sağlamak için pek çok reform gerçekleştirdik. Bu çalışmalarla bugün millet iradesinin tecelli ettiği bu çatı altında kadın milletvekili oranı yüzde 20'lere ulaşmış durumdadır" diye konuştu.

Göktaş, 2023 yılında kadın öğretim görevlisi oranının yüzde 51,6'ya yükseldiğini kaydederek, "Kamuda çalışan kadın oranı yüzde 42,66'ya ulaştı. Kadın büyükelçi oranı yüzde 27,3 oldu. Kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e, kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 37,4'e yükseldi. Kız çocuklarının okullaşma oranını artırarak, geleceğin başarılı kadınlarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Çünkü toplumun güçlü ve sağlam temeller üzerinde yükselmesi ancak her alanda güçlü kadınlarla mümkündür" şeklinde konuştu.

Törene kadın milletvekilleri, yabancı misyon şefleri ve diğer yetkililer de katıldı. - ANKARA