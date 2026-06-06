Kadına Yönelik Şiddet Tanımı Genişletildi - Son Dakika
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Kadına Yönelik Şiddet Tanımı Genişletildi

06.06.2026 13:04
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Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetin sadece fiziksel değil, sözel hakaret ve aşağılama da içerdiğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlı değildir; hakaret, aşağılama ve insan onurunu zedeleyen söylemler de şiddetin bir parçasıdır" açıklamasında bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Göktaş, "Dini, dili, etnik kökeni, yaşam biçimi veya dünya görüşü ne olursa olsun her kadının onuruyla, güven içinde ve ayrımcılığa maruz kalmadan yaşayabilmesi için çalışmak en temel sorumluluklarımızdan biridir. Bir kadını kimliği, kökeni ya da cinsiyeti üzerinden aşağılayan, küçümseyen veya hedef haline getiren ifadeler hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Mizah kisvesi altında sarf edilmesi de bu gerçeği değiştirmez. Kadına yönelik şiddet yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlı değildir; hakaret, aşağılama ve insan onurunu zedeleyen söylemler de şiddetin bir parçasıdır. Bu tür ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor; toplumsal hayatımızda saygıyı, nezaketi, insan onurunu ve birlikte yaşama kültürünü esas alan bir dilin hakim olması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Kadına Yönelik Şiddet Tanımı Genişletildi - Son Dakika

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