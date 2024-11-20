Kadına Yönelik Şiddete Dikkat Çeken Defile: \'Benim Adım Kadın\'

Politika

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanlığı'nın kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlediği "Benim adım kadın" adlı defilede Manisalı kadınlara seslenen Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, "Hiçbir kadın kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin; Şehzadeler'de kadın dayanışmasının en güçlü destekçisi olacağım." dedi.

CHP Manisa İl Başkanlığı, kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Benim adım kadın" adlı bir defile düzenledi. Etkinliğe Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, belediye başkan yardımcıları, kadın ve gençlik kolları ile çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, kadınların dayanışma ve mücadele gücünü artırmaya yönelik mesajlar verildi.

Başkan Durbay: "Kadınlar kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin"

Şehzadeler'in ilk kadın belediye başkanı olan Gülşah Durbay, konuşmasında Atatürk'ün kadınlara eşit yurttaşlık hakkı tanıyarak toplumda özgür ve bağımsız bireyler olmalarını sağladığını ancak, günümüzde kadına yönelik şiddetin hala ciddi bir toplumsal sorun olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Kadınlar her gün çeşitli biçimlerde şiddete maruz kalıyor ve ne yazık ki bu şiddet bazen öldürücü boyutlara ulaşıyor. Örneğin, Ocak 2014 ile Ocak 2024 yılları arasında 2 bin 982 kadın cinayete kurban gitmiş, bu yılın ilk 10 ayında ise 327 kadın öldürülmüştür. Bu cinayetler ülkemiz için büyük bir utanç kaynağıdır."

Son olarak, Şehzadeler'de eşi tarafından şiddete uğrayan bir kadını ziyaret ettiğini belirten Durbay, şöyle devam etti: "Kadın bir belediye başkanı olarak tüm kadınlara söz veriyorum; hiçbir kadın kendini yalnız ve çaresiz hissetmesin. Kadına yönelik şiddet son bulana kadar birlikte mücadele edecek ve dayanışma sağlayacağız. Kadın cinayetlerinin önlenmesi için 6284 Sayılı Kanun etkin bir şekilde uygulanmalı ve kadınların koruma talepleri hızla gerçekleştirilmelidir."

Ferdi Zeyrek: "Kadınlar için daha iyi bir dünya inşa etmeliyiz"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise, kadınların toplumdaki önemine vurgu yaparak, "Keşke böyle etkinliklere ihtiyaç duyulmasaydı. Kadına şiddet, yalnızca kadınların değil, hepimizin meselesidir. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, şiddet gören kadınlara psikolojik destek ve her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğiz." dedi.

Güçlü mesajlar verildi

Defilede kadınlar, şiddet karşıtı pankartlarla podyuma çıktı ve günlük ile yöresel kıyafetler sergilendi. Mini konser ve danslarla renklenen programda, CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, yöresel kıyafetlerle "Çocuk Gelinlere Hayır" mesajı verdi. Etkinlik sonunda, İl Başkanı Özalper emeği geçen herkese teşekkür ederek, kadına yönelik şiddetin son bulması için mücadelenin devam edeceğini belirtti. - MANİSA